الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

شما بنت محمد بن خالد: الفكر والأدب والإبداع الثقافي مرآة تعكس هوية المجتمع

شما بنت محمد بن خالد في صورة جماعية خلال اللقاء (وام)
26 سبتمبر 2025 01:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
شما بنت محمد بن خالد لـ «الاتحاد»: الاستدامة مشروع إنساني مشترك
شما بنت محمد: العمل الاجتماعي الأهلي رسالة إنسانية ومسؤولية وطنية

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال لقائها في مجلسها، الكُتَّاب الإماراتيين الفائزين بجائزة المقال الإماراتي، أن الفكر والأدب والإبداع الثقافي، مرآة تعكس هوية المجتمع، ووسيلة منفتحة على العالم للتعبير عن الرؤية الوطنية والإنسانية لقيادتنا الحكيمة ولمجتمعنا الإماراتي.
وأضافت، خلال اللقاء الذي عُقد ضمن جلسة الحوار الفكري لمجلس الفكر والمعرفة بحضور أعضاء من مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة المقال الإماراتي تمثّل منصةً وطنية لدفع الطاقات الفكرية في الدولة إلى المزيد من الإنتاج الفكري والمعرفي. وأشادت بعمق الموضوعات التي طُرحت خلال المقالات الفائزة، والتي عكست الوعي الثقافي والفكري في الكتاب، بالإضافة إلى انعكاس الموروث القيمي كركن أساسي في بناء رؤيتهم الثقافية لمختلف القضايا التي طُرحت.
وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن هذا اللقاء والحوار الفكري ليس مجرد احتفاء بالنصوص الفائزة، بل هو تأكيد على أن الكلمة الإماراتية حين تُكتب بوعي ومسؤولية، تستطيع أن تكون صدى مؤثراً في الحراك الثقافي الإماراتي والعربي، وتصبح جسراً للتواصل الحضاري بين الثقافة الإماراتية وبين الثقافات الأخرى حول العالم.
وقالت إن هذا الإنجاز يُعد تأكيداً على أن القلم الإماراتي وصل منذ زمن بعيد إلى مرحلة النضج الإبداعي والفكري، وأصبح رقماً صلباً في معادلة الثقافة الخليجية والعربية بصفة عامة، ما يعمّق من الرسالة التي يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن تصل إلى كل العالم، باعتبار الإمارات نموذجاً للتنمية الشاملة والتقاء للفكر والثقافات المختلفة في منظومة تعايش إنساني فريدة.
من جهتهم، أعرب الفائزون وعضوات مجلس الأمناء، عن بالغ تقديرهم وامتنانهم للشيخة الدكتورة شما بنت محمد، مثمنين هذا النهج التفاعلي الفريد في دعم المبدعين. وأكدوا أن هذه اللقاءات الثرية تبعث في نفوس الكُتَّاب الإماراتيين رسالة تشجيع قوية، وتضفي على الجائزة قيمة معنوية وأدبية رفيعة، وترسّخ دورها كمنصة رائدة للفكر والإبداع في الدولة.

شما بنت محمد بن خالد
شما بنت محمد
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©