«مهرجان البدر» يختتم برامج دورته الرابعة

الفجيرة (وام)

اختتم مهرجانُ البدر فعاليات دورته الرابعة في الفجيرة الخميس. وشهد المهرجان، خلال آخر يومين، مجموعةً من الورش الفنية والتعليمية والثقافية المميزة التي جمعت بين الإبداع والمعرفة والحفاظ على التراث.

وأتاحت ورشة «الخزف» للمشاركين خوض تجربة فنية مستوحاة من الهوية الإسلامية، بينما سلّطت ورشة «مبادئ ترميم المقتنيات الورقية» الضوء على أهمية صون الوثائق والمخطوطات القيّمة بطرق علمية وآمنة. واستكشفت ورشة «إيقاع الخط الديواني» جماليات الحرف العربي وتوازناته.

وقدّم علي الخضر مُدرس النحت والفخار بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في اليوم قبل الأخير من المهرجان ورشة فنية لطلبة مدارس إمارة الفجيرة عن «الخزف»، أتاح لهم من خلالها تجربة تزيين ورسم الفخار باستخدام ألوان الأكريليك، بأساليب مستوحاة من الزخارف الإسلامية والتراث المحلي.

بينما تناول الخبير الدولي في ترميم المخطوطات والوثائق الدكتور رضا فرج، خلال ورشة متخصصة بعنوان «مبادئ ترميم المقتنيات الورقية»، الأسس العلمية والعملية لصيانة وترميم الوثائق والمخطوطات واللوحات الورقية الصغيرة.

فيما استعرض الخطاط عبد الرزاق المحمود، عبر ورشة «إيقاع الخط الديواني»، تاريخ وخصائص ومميزات هذا النوع من الخط العربي. وركّز الشق الثاني من الورشة على تدريباتٍ عملية للمشاركين على كتابة النصوص وتشكيلها.

وفي إطار تعاون إدارة المهرجان مع وزارة الثقافة، نُظّمت مجموعة من الورش التعليمية والفنية والثقافية في اليوم الأخير من المهرجان استهدفت طلبة المدارس، وشهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين، وقد قُدّمت ورشة «الرسم على الرمل» بإشراف هيفاء المنصوري وموزة بطي الكعبي ولاقت إقبالاً واسعاً.

كما تضمّن البرنامج ورشة «أخلاق الرسول صلّى الله عليه وسلم» وقدّمتها أسماء الزحمي، وورشة أخرى بعنوان «قصة نبوية» أدارها الباحث في العلوم الشرعية يونس علي داد البلوشي، بالإضافة إلى ورشة «رحلة النبي صلى الله عليه وسلم» التي قدّمتها أسماء اليماحي، حيث ساهمت هذه الورش في ترسيخ القيم النبوية وتعزيز الهوية الثقافية والدينية لدى المشاركين بأساليب تربوية وتفاعلية.