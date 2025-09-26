السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

معرض «آفاق الفنانين الناشئين» ينتقل من أبوظبي إلى لندن

26 سبتمبر 2025 15:52

أبوظبي (وام) يتوجه معرض «آفاق الفنانين الناشئين»، الذي أقيم تحت رعاية «فن أبوظبي» في منارة السعديات، إلى ساتشي جاليري في لندن ، والذي يحتضنه خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر المقبل. أشرف على تنظيم المعرض لورنزو فياشي، (أحد مؤسسي جاليريا كونتينوا)، ويضم أعمالاً لثلاث فنانات هن فاطمة آل علي، ودينا نظمي خورشيد، وسمرين مهرا أجاروال، واللاتي تتنوع أعمالهن بين النحت والصوت والمنسوجات، وتتناول مواضيع عميقة مثل التحول، والذاكرة، والروابط العاطفية بين الإنسان والمكان، ومن خلالها يقدمن للجمهور في لندن نظرة فريدة على الممارسات الفنية المعاصرة القادمة من الإمارات العربية المتحدة. يُعد ساتشي جاليري بيئة مثالية لاستضافة برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»، نظراً لسمعته العالمية في دعم الفنانين الناشئين، وجعل الفن المعاصر متاحاً للجميع، ما يشكل فرصةً استثنائية للتعريف بالمشهد الإبداعي الإماراتي أمام جمهور لندن الدولي، والاطلاع على ملامح الهوية الثقافية الإماراتية المعاصرة من خلال عيون الجيل الجديد من المبدعين. يذكر أن برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» أُطلق عام 2017، بهدف تمكين المواهب الفنية في الإمارات من خلال تقديم الإرشاد والدعم التنظيمي والتعريف الدولي. يشكل المعرض القادم في لندن خطوة جديدة في مسيرة البرنامج نحو إبراز أصوات الجيل الجديد من الفنانين، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار الفني والتبادل الثقافي.
 

