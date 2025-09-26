فاطمة الحوسنية: المرأة العربية ذات دور فاعل في إبراز الهوية الثقافية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تنظر الأديبة العمانية فاطمة الحوسنية إلى الثقافة باعتبارها فعلاً شاملاً للعديد من الرؤى والأفكار الإيجابية، التي تتعزز بالتجربة والتناغم مع المبادئ، التي يسير عليها المثقف لإثبات حضوره ورسالته الصادقة في هذه الحياة.

وتقول الحوسنية، التي صدر لها عدد من المؤلفات تتناول قصص الحياة والأصداء الإنسانية، مثل «رسائل في الخفاء»، و«فسيفساء عربية»، إنّ المثقف هو شعلة إبداعية، وفي الوقت ذاته نبراس للأمل والتمكين في المجتمعات العربية وعلى مستوى العالم، مؤكدةً أنّ حصولها على لقب «سفيرة سلام دولية» من الأمم المتحدة، ووسام «صانعة التغيير»، يجعلها تزداد إيماناً بمسؤوليتها الثقافية، كصوت عُماني ونموذج من نماذج تمكين المرأة وحضورها على الساحة الثقافية، وغيرها من المجالات.

حصلت الحوسنية على بكالوريوس الدراسات الإسلامية، وهي ناشطة أدبياً وثقافياً، وتسير وفق أهمية الرسالة المنوطة بالإنسان، مؤكدةً أنّ تجاربها الشخصية التي تتخلل مؤلفاتها، هي بمثابة جسر ثقافي واجتماعي بينها وبين الناس، انطلاقاً من أهمية الرسالة التي يحملها المثقف أو الأديب.

وترى الحوسنية أنّ اختلاف الثقافات يُعدّ عاملاً مشجعاً على العطاء والتكامل والإبداع الإنساني، فلا أقلّ من قراءة هذا التنوع الموضوعي بعين تسعى إلى تكاملية هذه المزايا جميعها، مضيفةً أنّ الثقافة قادرة على إحداث فرق جوهري في الحياة.

عملت الحوسنية على تطوير ذاتها، وتأكيد حضورها في مشاركات محلية ودولية نحو التغيير الإيجابي، متناولةً مفهوم السلام، كضرورة إنسانية للبقاء، ويدعو الجميع إلى التكاتف نحو حياة أفضل ومساحات واسعة للتلاقي والعطاء.

وترى الحوسنية أنّ التحديات هي عامل مهم في صقل التجارب وتعليم أصحابها أن يخرجوا منها بقوة ومعرفة، خاصةً بعد قصص مثيرة ولافتة يعيشها المثقفون مع واقعهم ومتغيراته.

وعن الإنجاز النسائي، بما للمرأة من حضور واهتمام بالبناء والإضافة، تقول الحوسنية: إنّ لكلّ نجاح قصة وتَحَدّياً قبلت به، فوازنت بين كونها امرأة تعيش في مجتمع شرقي ومسؤوليتها من جهة أخرى تجاه رسالتها في التغيير الإيجابي والتمكين.

الحوسنية، بوصفها «سفيرة سلام دولية»، ترى أنّ الكلمة هي سفيرة الفكرة، وحلقة الوصل بين جميع الأدوار التي يؤديها الإنسان، لافتةً إلى اقتراب ثقافات العالم، وتطور النظرة إلى المرأة في دورها الإنساني بوجهٍ عام.

وتشرح الحوسنية أنّ المرأة العربية أصبح لها دور فاعل وجوهري في إبراز الهوية الثقافية، حيث باتت عنصراً مؤثراً وملهماً يعزز الرابطة بين الثقافات. وتنظر الحوسنية إلى الجوائز والتكريمات، باعتبارها حافزاً للاستمرار والمسؤولية في أداء دورها، لافتةً إلى أنّ التكريم هو ما يجعلنا تحت مجهر الانتظار لما هو قادم.