د. عبدالله الغذامي يكتب: الجماهير والتفاهة

كما أن للتافهين جماهيرَ غفيرةً، فإن جماهيرَ أكثر وأكثر تسخط عليهم وتتذمر منهم، ولذا فالربط بين الجمهور والتفاهة هو قراءةٌ خاطئة لواقع الثقافة، والأصوب معرفياً هو النظر في الظاهرة نفسها، ولنأخذ أمثلةً من واقع الثقافة، فكتاب (مختصر تاريخ الزمن) لهوكينج حظي بصفة الأكثر مبيعاً ليس في اللغة الإنجليزية فحسب، بل في لغات عالميةٍ كثرٍ عبر الترجمات وإقبال الجماهير عليه، مع أنه كتابٌ في الفيزياء النظرية، ولكنه تميز بلغة من نوع السهل الممتنع، ما يعني أن اللغة علامةٌ فاصلةٌ تجعلها سبباً في توسيع قواعد الاستقبال، إضافةً إلى المضمون الذي يلامس تطلعاً معرفياً عاماً، ونأخذ تجربةً ثقافية مررنا بها مع مهرجانات الجنادرية في الرياض، وسنرى فيها حالات من الجماهيرية بمثل ما نرى حالات من النخبوية، وسنجد بعض مفكرين حضروا للقاعة الكبرى فلم يجدوا أمامهم سوى قليل من الحضور وسط مئات الكراسي الفارغة، بينما حضر القصيبي في محاضرة له واكتظت القاعة بجمهور عريض للاستماع إليه، وكذلك جاء الرقم نفسه للجواهري في أمسيةٍ شعرية، وجاءت جموع مماثلة لصامويل هنتنجتون، وكل ذلك في قاعة مهرجان الجنادرية في توقيتات متفاوتة عاماً من بعد عام، ومثل ذلك حدثت تجربةٌ حية بين النخبوي والشعبي، بين أدونيس ومحمود درويش في بيروت، حيث اضطر منسقو أمسية أدونيس لنقل الحدث إلى قاعة اجتماعات صغيرة كي تبدو ممتلئةً، وألغوا جلسةً كانت معدةً في قاعة كبيرة بعد أن تخوفوا من أن القاعة ستبدو فارغة بسبب عدد الكراسي الفارغة، وستكون الحالة صادمةً للشاعر وللمنظمين، بينما اضطرّ منظمو أمسيةٍ لمحمود درويش في أسبوع لاحق لمناسبة أدونيس إلى تحويل الأمسية إلى ملعب كرة قدم اكتظ بالجماهير، وهذا يجعلنا نعيد طرح السؤال الذي يقتضي تحديد معنى النخبوي والشعبي، وهل هو علامة ذوقيةٌ وفكرية أم أن المسألة ليست مسألة عدد؟، فدرويش والقصيبي والجواهري وهنتنجتون هم نخبةٌ من حيث تربعهم على قمة الثقافة، وكذلك هم شعبيون من حيث تقبل الجماهير لهم واحتشادهم لسماعهم، وهنا يأتي السؤال عن ذوق الجماهير، وهل هو أقل درجة من ذوق النخبة، ويلزمنا التفريق بين الشعبي والشعبوي، وكذلك يلزمنا التفكر بحال الإقبال والإدبار الثقافي، فهناك كتب جادة تحظى باستقبال عريض، وأخرى جادة من حيث مادتها العلمية ولا تحظى إلا باستقبال محدود، وقوائم المبيعات في معارض الكتب تكشف الأرقام، كما أن هناك أسماءً تجد قبولاً، وأخرى تتوه في رفوف المكتبات، وكل حال لها سبب جوهري يكشف ظرف القبول أو الانصراف، ولا شك أن عنصر الأسلوب وعنصر مادة الكتاب تشكلان جوهر النظر، ولن يصح بأي حال الربط بين الجماهير والتفاهة، على أن مقولة النخبة ليست سوى عذر يتسلح به بعض فئات لتغطية عجزهم عن اختراق الصفوف، وما النخبة إلا وهمٌ ثقافي طال ترداده حتى أوهم أنه حقيقةٌ، والمهم هنا هو أن القبول والانصراف لهما قوانينهما الخاصة التي يتوجب النظر في الحالات، واستكشاف أسباب ذلك بوصفه ظواهر ثقافية يتوجب فحصها، وفحص صيغ تحولاتها، معتمدين على مؤشر الإقبال والانصراف في كل حالة تقتضي النظر النقدي حسب وضع الحالة نفسها، ومسببات شيوعها أو انحصارها.

كاتب ومفكر سعودي

أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض