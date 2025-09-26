السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تنظم معرض «أحب محبتي لما يحبه الآخرون»
26 سبتمبر 2025 23:16

الشارقة (وام)
نظمت مؤسسة الشارقة للفنون، اليوم، معرض «أحب محبتي لما يحبه الآخرون» للفنانة البرازيلية ليدا كاتوندا، وذلك في الرواقين 4 و5 بساحة المريجة في الشارقة.
ويُعد المعرض، الذي تشرف على تقييمه الشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع ميرا مادو، القيّمة المساعدة في المؤسسة، أكبر عرض مونوغرافي لأعمال كاتوندا خارج البرازيل، حيث يضم مجموعة واسعة من أعمالها التي تمتد من ثمانينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر.
واستهل برنامج الافتتاح بجلسة حوارية تجمع الشيخة حور القاسمي والفنانة ليدا كاتوندا، تتناول مسيرتها الفنية ورؤيتها الإبداعية، تلتها جولة تعريفية في أروقة المعرض.
واستعرض المعرض أعمالاً تركيبية ولوحات تنسج حواراً حسياً بين ما هو يدوي وآلي، وبين فرادة اللمسة الإنسانية وضخامة الإنتاج الصناعي، مقدّمةً رؤية نقدية متجددة لثقافة البوب والنزعة الاستهلاكية، وتستلهم كاتوندا أعمالها من عالم غني بالصور والعناصر المادية، حيث يمثل عنوان المعرض «أحب محبتي لما يحبه الآخرون» اعترافاً معاصراً يتأمل تشابك الذائقة والرغبة والهوية.

