«منصة للتوزيع» ثلاث محطات لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي

الشارقة (الاتحاد)



تواصل «منصة للتوزيع» مسيرتها في دعم دور النشر الإماراتية وإبراز الإنتاج المحلي على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في ثلاثة من أبرز معارض الكتاب، عبر مشاركات استراتيجية في عجمان وجاكرتا والرياض خلال سبتمبر وأكتوبر 2025، بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في دعم الناشرين المحليين، وتوسيع نطاق الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً.



498 عنواناً

في جاكرتا استهلت «منصة للتوزيع» مشاركاتها الدولية عبر جناحها في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب، الذي أقيم في الفترة من 24 حتى 28 سبتمبر 2025، ويُعد من أهم الفعاليات الثقافية في جنوب شرق آسيا. وعرضت المنصة خلال المعرض 498 عنواناً من إنتاج 87 دار نشر إماراتية، بإجمالي 1352 نسخة، في خطوة هدفت إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الحقوق وتعزيز التعاون الثقافي مع الناشرين الدوليين.



بيغ باد وولف

تواصل «منصة للتوزيع» حضورها على الساحة المحلية من خلال مشاركتها في معرض «بيغ باد وولف»، الذي تستضيفه إمارة عجمان للمرة الأولى بمشاركة واسعة من الجهات الثقافية والتعليمية، ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل. وتستعرض عبر جناحها 480 عنواناً من إصدارات 21 دار نشر إماراتية، بإجمالي 15 ألف نسخة.



معرض الرياض

في الفترة من 2 حتى 11 أكتوبر، تختتم «منصة للتوزيع» مشاركاتها عبر الحضور في معرض الرياض الدولي للكتاب، وتحتفي الشركة في جناحها بإصدارات 78 دار نشر إماراتية من خلال 708 عناوين بإجمالي 3675 نسخة.



الناشر الإماراتي

أكد راشد الكوس، مدير عام منصة للتوزيع، على أهمية هذه المشاركات في فتح قنوات توزيع جديدة للكتاب الإماراتي ودعم الناشرين الإماراتيين، مضيفاً: «نحرص في منصة للتوزيع على تمكين الناشر الإماراتي من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع دائرة القراء محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتمثّل مشاركتنا في هذه المعارض الثلاثة خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الإمارات كمركز ثقافي رائد في المنطقة، وتعكس التزامنا ببناء جسور معرفية وحضارية بين دولة الإمارات والعالم».



صناعة النشر

يعكس هذا الحراك الثقافي التزام «منصة للتوزيع» بدعم صناعة النشر الإماراتية وتعزيز حضورها في الفعاليات الدولية الكبرى، بما يُسهم في نقل الثقافة الوطنية إلى مختلف القارات، وفتح مجالات جديدة للتعاون الثقافي والتجاري في قطاع النشر.