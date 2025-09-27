الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تستعرض رحلة التحول الثقافي ودور السياحة في دبي

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
28 سبتمبر 2025 01:24

دبي (الاتحاد) 

بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، نظمت مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية بعنوان «دبي: رحلة في ملامح السياحة والتحول الثقافي»، والتي أدارها الخبير والمستشار في الإرشاد السياحي سلطان الكراني، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن السياحي والثقافي. وركزت الجلسة على استعراض الدور المحوري للسياحة في رسم ملامح دبي الحديثة، وكيف ساهمت في إبراز الإمارة كجسر عالمي يربط بين الثقافات ويحتفي بالتنوع.

سرد القصص
تطرقت الجلسة أيضاً إلى الدور الحيوي للمرشد السياحي باعتباره سفيراً للهوية الوطنية أمام الزوار، حيث لا يقتصر عمله على تعريف السائح بالمعالم والوجهات، بل يمتد إلى سرد القصص التاريخية والثقافية وتعزيز صورة دولة الإمارات كبلد مضياف.

الموروث الثقافي
في سياق آخر، أشار «الكراني» إلى أهمية التوازن بين الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الإماراتية من جهة، والانفتاح على التجارب العالمية من جهة أخرى.

