الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

باحثون يطورون كبسولات صغيرة للحد من التهاب الدماغ

باحثون يطورون كبسولات صغيرة للحد من التهاب الدماغ
28 سبتمبر 2025 08:21

يعكف باحثون على تطوير كبسولات صغيرة معدلة بيولوجيا للحد من التهاب الدماغ دون أن يرفضها الجهاز المناعي.

ونجح فريق من الباحثين البيولوجيين وعلماء الأعصاب في تطوير كبسولات ناعمة تشبه الهلام بحجم حبة الرمل، يمكن أن تحيط بخلايا دماغية بشرية تسمى الخلايا النجمية ويمكن زرعها في الدماغ وفقا لمجلة بايومتيريالز.

وقال قائد الدراسة روبرت كرينسيك من معهد هيوستن ميثوديست للأبحاث في بيان "نظرا لأن الكبسولات ستشكل حاجزا ماديا بين الخلايا النجمية المزروعة وأنسجة الدماغ، فمن المتوقع أن تفرز (الخلايا النجمية) بروتينات مضادة للالتهابات مع تجنب الرفض المناعي والانتشار غير المرغوب فيه في الدماغ".

المصدر: وام
الجلطات الدماغية
الدماغ البشري
