الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور

الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور
28 سبتمبر 2025 08:57

افتتحت الصين، صباح اليوم، أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، يقع في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين فقط بعد ثلاث سنوات من البناء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن جسر وادي هواجيانج الكبير يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو تسع مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

ووفقا لسلطات مقاطعة قويتشو، أصبح المشروع، الذي يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 مترا، أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.

ويمتد الهيكل البالغ طوله 2890 مترا فوق وادي هواجيانج الكبير، الذي يطلق عليه اسم "شق الأرض"، وهو أحدث إضافة إلى شبكة البنية التحتية سريعة التوسع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أخبار ذات صلة
الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين جديدين
18 جناحاً دولياً في «ويتيكس 2025»

ويقع الجسر الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم سابقا، والذي يمتد فوق نهر بيبان، على بعد ما يزيد قليلا عن 100 كيلومتر من جسر وادي هواجيانج الكبير.

ويبلغ الارتفاع العمودي للجسر حامل الرقم القياسي السابق، الذي افتتح في عام 2016، نحو 565.4 مترا من سطح الجسر إلى سطح النهر في الأسفل.

وقامت قويتشو التي تعد واحدة من أقل المقاطعات نموا في الصين، على مر السنين، ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك ثلاثة من أطول الجسور في العالم، وهي تضم ما يقرب من نصف أطول 100 جسر في العالم.

المصدر: وام
الصين
الوقت
جسر
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©