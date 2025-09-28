الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مرايا صقيلة».. رحلة بصرية في «الثقافي العربي»

جانب من شرح الفنانات لأعمالهن في المعرض (من المصدر)
29 سبتمبر 2025 01:05

 الشارقة (الاتحاد)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة أمس الأول، معرضاً فنياً بعنوان «مرايا صقيلة»، لمجموعة من الفنانات هن: فاطمة الزهراء محمد، نرمين هاشم، هيا المغوش، نادية خرطبيل، وذلك بحضور الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة النادي، وعلي المغني، نائب رئيس مجلس الإدارة.
عرضت كل فنانة تجربتها الفنية الخاصة، حيث تعددت الاتجاهات الفنية من الانطباعية إلى التكعيبية إلى التجريد، مع لمسات شرقية، وبروز تقنيات متنوعة تراوحت بين الرسم بالقهوة والمزج بين الفن والتصميم المعماري.

تكنيك القهوة
فاطمة الزهراء محمد، مهندسة معمارية مصرية، تفضل الألوان المائية وألوان الاكريليك، وجربت أكثر من تكنيك فني، بحثاً عن الخصوصية الفنية، وقد تعددت موضوعاتها، وكان المحور الرئيس لها هو المرأة، حيث تسعى في لوحاتها إلى تجسيد المرأة الحرة القوية، كما سعت إلى إبراز التراث الفني المحلي في الإمارات عن طريق استخدام رموز تراثية مثل الخيول، والصقور.

اللون والحركة 
الفنانة التشكيلية السورية نادية خرطبيل، جمعت لوحاتها بين التجريد والتعبيرية والواقعية الطبيعية، مزجت فيها اللون بالحركة، باستخدام الفرشاة والسكين، وتعددت موضوعاتها بين السعادة، والنور، وتغير الزمن، والمشاعر المختلطة.

الفن والمعمار
أما نرمين هاشم، فهي مهندسة معمارية مصرية، تنوعت أعمالها ما بين التأثيرية والتكعيبية، واستفادت من دراستها بالمزج بين الفن والتصميم المعماري، وتميزت مشاركتها في المعرض بانجذابها إلى فضاء الألوان.

التجريد والانطباعية
 تقدم الفنانة السورية هيا المغوش في مشاركتها لوحات تعبيرية تمزج بين الانطباعية والتجريد، وتشتغل بالألوان الزيتية، وتعتمد في الخامات على الملمس البارز، ويبدو تأثير المزج بين الموهبة والدراسة الفنية واضحاً.

التحليل الفني 
أوضح الدكتور عمر عبد العزيز أن هذا الرباعي الفني يزخر بالعديد من العناصر الفنية التي تعطي للمعرض تنوعاً وغنى جميلاً، مشيراً إلى أن هناك تأثراً أساسياً بالمدرسة الانطباعية التي نشأت في فرنسا في القرن التاسع عشر، وحاولت إحداث تحول نوعي من التصوير الفوتوغرافي إلى التعبير الفني المباشر.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الانتباه إلى أن بعض موضوعات البورتريه تنتمي إلى الرومانسية التي عرفت في العالم العربي، خاصة في أعمال جبران خليل جبران البصرية، وهي أعمال تضمنت عناصر من الكلاسيكية الجميلة التي تنطلق من القواعد التشريحية والجمالية والتداولية البصرية واللونية الواضحة.

أخبار ذات صلة
«كلباء للمسرحيات القصيرة» يواصل فعالياته
«البدلاء».. كلمة السر في كلباء
المعمار
الشارقة
النادي الثقافي العربي
الفن التشكيلي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©