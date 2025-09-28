«مرايا صقيلة».. رحلة بصرية في «الثقافي العربي»

الشارقة (الاتحاد)



نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة أمس الأول، معرضاً فنياً بعنوان «مرايا صقيلة»، لمجموعة من الفنانات هن: فاطمة الزهراء محمد، نرمين هاشم، هيا المغوش، نادية خرطبيل، وذلك بحضور الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة النادي، وعلي المغني، نائب رئيس مجلس الإدارة.

عرضت كل فنانة تجربتها الفنية الخاصة، حيث تعددت الاتجاهات الفنية من الانطباعية إلى التكعيبية إلى التجريد، مع لمسات شرقية، وبروز تقنيات متنوعة تراوحت بين الرسم بالقهوة والمزج بين الفن والتصميم المعماري.



تكنيك القهوة

فاطمة الزهراء محمد، مهندسة معمارية مصرية، تفضل الألوان المائية وألوان الاكريليك، وجربت أكثر من تكنيك فني، بحثاً عن الخصوصية الفنية، وقد تعددت موضوعاتها، وكان المحور الرئيس لها هو المرأة، حيث تسعى في لوحاتها إلى تجسيد المرأة الحرة القوية، كما سعت إلى إبراز التراث الفني المحلي في الإمارات عن طريق استخدام رموز تراثية مثل الخيول، والصقور.



اللون والحركة

الفنانة التشكيلية السورية نادية خرطبيل، جمعت لوحاتها بين التجريد والتعبيرية والواقعية الطبيعية، مزجت فيها اللون بالحركة، باستخدام الفرشاة والسكين، وتعددت موضوعاتها بين السعادة، والنور، وتغير الزمن، والمشاعر المختلطة.



الفن والمعمار

أما نرمين هاشم، فهي مهندسة معمارية مصرية، تنوعت أعمالها ما بين التأثيرية والتكعيبية، واستفادت من دراستها بالمزج بين الفن والتصميم المعماري، وتميزت مشاركتها في المعرض بانجذابها إلى فضاء الألوان.



التجريد والانطباعية

تقدم الفنانة السورية هيا المغوش في مشاركتها لوحات تعبيرية تمزج بين الانطباعية والتجريد، وتشتغل بالألوان الزيتية، وتعتمد في الخامات على الملمس البارز، ويبدو تأثير المزج بين الموهبة والدراسة الفنية واضحاً.



التحليل الفني

أوضح الدكتور عمر عبد العزيز أن هذا الرباعي الفني يزخر بالعديد من العناصر الفنية التي تعطي للمعرض تنوعاً وغنى جميلاً، مشيراً إلى أن هناك تأثراً أساسياً بالمدرسة الانطباعية التي نشأت في فرنسا في القرن التاسع عشر، وحاولت إحداث تحول نوعي من التصوير الفوتوغرافي إلى التعبير الفني المباشر.

ولفت الدكتور عبدالعزيز الانتباه إلى أن بعض موضوعات البورتريه تنتمي إلى الرومانسية التي عرفت في العالم العربي، خاصة في أعمال جبران خليل جبران البصرية، وهي أعمال تضمنت عناصر من الكلاسيكية الجميلة التي تنطلق من القواعد التشريحية والجمالية والتداولية البصرية واللونية الواضحة.