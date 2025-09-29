الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين جديدين

قمر اصطناعي (أرشيفية)
29 سبتمبر 2025 09:42

أرسلت الصين اليوم الاثنين قمرين صناعيين اختباريين جديدين إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد.

أخبار ذات صلة
ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة الصينية باليوم الوطني
الصين تطلق "معسكرات عملاقة" لتدريب الروبوتات البشرية

وتم إطلاق القمرين الصناعيين الاختباريين، شييان30- 01 و 02، في الساعة 00:11 صباحا بتوقيت بكين(0300 بتوقيت جرينتش) على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش2- دي ودخلا مداريهما المحددين مسبقا بنجاح، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية. وسيستخدم القمران الصناعيان بشكل رئيسي للتحقق التجريبي من تقنيات مراقبة الأرض. ويمثل هذا الإطلاق مهمة الطيران رقم 598 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.

المصدر: وكالات
الصين
القمر الصناعي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©