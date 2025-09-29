10 شعراء في ملتقى النيجر للشعر العربي

الشارقة (الاتحاد)



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، وبالتعاون مع نادي النيجر الثقافي، شهدت العاصمة النيجرية نيامي فعاليات ملتقى الشعر العربي الرابع، بمشاركة عشرة شعراء. وتأتي ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تسعى إلى نشر اللغة العربية وتوسيع آفاقها، وتعزيز حضور الشعر العربي في أفريقيا.



حضر الملتقى البروفيسور كوني صواليحو، عميد كلية اللغة العربية والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بالنيجر، ود. محمد أغ محمد، رئيس المنظمات والجمعيات الناطقة بالعربية في النيجر - رئيس مجلس الشورى بنادي النيجر الثقافي، والبروفيسور علي تاسع، مدير التعليم العربي العالي بوزارة التعليم العالي والبحث والإبداع التكنولوجي سابقاً، وإبراهيم أتمونا، مدير المركز الثقافي الليبي في نيامي، ود. عبدالرزّاق تشوسو، نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالنجير للشؤون الأكاديمية.





استُهلت الفعاليات بكلمة آمدو علي إبراهيم، رئيس نادي النيجر الثقافي-المنسق العام للملتقى، الذي عبّر في البداية عن شكره لإدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة وجهودها المكللة بالنجاح، ورحّب بالحضور، وقال: تُجسِّدُ مبادرة ملتقيات الشعر العربيّ في أفريقيا سعياً جديراً بالإشادة، ورؤية ثاقبة لحضور اللغة العربية في وجدان أفريقيا، وإحياء تراثها الضارب بِجُذوره.





وأشار إلى أن الملتقى يؤكد في كل موسم أنّ الشعر جسرٌ للتواصل، وأنّ الأدبَ أبلغُ فصاحة وأَنْدَى بياناً، وأنّ العربيةَ لغة الإنسان في حقيقتها الخالصة، موضحاً أن تأثير هذا الملتقى جلي، إذ يحتفي بالشعراء من مختلف مشاربهم، ويكشف في كل عام عن حركة الشعر العربي في النيجر وتمدّد حضورها منذ انطلاقة الدورة الأولى. وقد تنوعت قراءات الملتقى في موضوعاتها بين ماهو وجداني وإنساني، حيث عبّر الشعراء عن مشاعر الحنين والشوق. وفي الختام شهد الملتقى حفل توقيع إصداريين، للبروفيسور كوني صواليحو، ود. محمد أغ.