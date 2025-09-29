جناح الإمارات في بينالي البندقية يُعَين بانة قطّان قَيّمةً فنيةً للمعرض الدولي للفنون 2026

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، عن تعيين بانة قطّان قيّمةً فنيةً لمشاركة الدولة المقبلة في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية لعام 2026. واختيرت قطّان من قبل لجنة تضم شخصيات بارزة من القطاع الإبداعي في الإمارات، بما في ذلك ممثلون عن الحكومة، والمتاحف، والجامعات.

وبانة قطّان هي شخصية مساهمة في التطور المستمر للمشهد الفني الإماراتي، إذ تتولى حالياً منصب القيّمة الفنية ومساعدة رئيس قسم المعارض في متحف غوغنهايم أبوظبي، وقد وُلدت ونشأت في دولة الإمارات، وعملت قَيّمة فنية في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، مما منحها معرفة عميقة وواسعة بقطاع الفنون والمتاحف في الدولة، وخلال عملها أجرت بحوثاً ميدانية مكثفة، وعملت مع فنانين إماراتيين، مما عزّز فهمها للمشهد الفني المحلي.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «تسعى وزارة الثقافة لتعزيز حضور المواهب الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات على الساحة العالمية. ولذلك، يسعدنا أن نرحب بـ «بانة قطّان» قيّمةً فنيةً للجناح الوطني في بينالي الفنون 2026. فخبرتها القيّمة وعلاقتها المتجذرة بالدولة ستمكنها من تقديم رؤى فنية تلقى قبولاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. ويُعد هذا المعرض بمثابة تأكيد جديد على مكانة الإمارات مركزاً مميزاً لدعم الإبداع وتعزيز الحوار الثقافي العالمي».



رعاية الأفكار

وقالت بانة قطّان: «يشرفني أن أُعيّن قيّمةً فنيةً للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي الفنون 2026. بعد عملي المكثف في المنطقة ومع مجموعة واسعة من الفنانين متعددي الأجيال والتخصصات من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، أتطلع إلى تقديم خبرتي لمشروع يجسّد المشهد الفني العريق والنابض بالحياة في دولة الإمارات، فضلاً عن المساهمة في حوارات فنية أوسع تعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية».

وقالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «بصفتها المفوِّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان برعاية الأفكار والأشخاص والممارسات التي تسهم في تشكيل مستقبلنا المشترك. ويستند عملنا إلى دعم الساحات والنظم الثقافية التي تتيح للممارسين النمو والتعاون والإسهام في المشهد الإبداعي للدولة. ويعكس تعيين بانة قطّان كقيّمة على الجناح هذا الالتزام، وإيمان المؤسسة بأهمية الفنون في تعزيز الحوار وبناء جسور التواصل بين المجتمعات».

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات: «ارتبطت مسيرة بانة قطّان المهنية ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات، بدءاً من عملها المبكر بمنصب قَيّمة فنية في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، وصولاً إلى دورها القيادي في متحف غوغنهايم أبوظبي. يسعدنا أن نرحب بها قيّمة فنية لمعرض بينالي الفنون 2026. ويبرز تعيينها الهدف الأساسي للجناح، وهو تسليط الضوء على القصص غير المروية عبر الجمع بين وجهات نظر فنية متنوعة تجسّد المزيج الفريد من التاريخ الثقافي والتنوع الاجتماعي في دولة الإمارات».

أجيال متعددة

وفيما سبق شغلت بانة قطّان منصب قيّمة فنية مساعدة في متحف الفن المعاصر في شيكاغو، حيث أشرفت على معارض لفنانين من أجيال متعددة، منهم وفاء بلال (2025)، ومريم تقوي (2024)، ومنى حاطوم (2023). وفي السابق، أشرفت في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي على برنامج معارض قائم على البحث، شمل معرض «المؤقَّت الدائم» لساندي هلال وأليساندرو بيتي (2018)، الذي استكشف مواضيع النزوح واللجوء، ومعرض «لا نراهم لكننا: تقصّي حركة فنية في الإمارات، 1988-2008» (2017)، الذي سلط الضوء على مجموعة من الفنانين الإماراتيين الرواد والطبيعة المترابطة لمجتمعهم.

بفضل خبرتها الواسعة في المنطقة، تسهم بانة قطّان في تسليط المزيد من الضوء على المشهد الفني المعاصر في دولة الإمارات، منخرطةً في مواضيع اجتماعية، وسياسية، وتاريخية، ومعززةً الحوار بين الفنانين الناشئين والمخضرمين من مختلف الأجيال والتخصصات.



مشاركة فاعلة

يُشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة الحادية والستين من بينالي البندقية للفنون 2026، والذي يُقام تحت شعار «في مفاتيح ثانوية» للفنانة كويو كوه، من السبت 9 مايو إلى الأحد 22 نوفمبر 2026 (مع افتتاح خاص في 6 و7 و8 مايو). وتُمثل هذه المشاركة المعرض الخامس عشر لدولة الإمارات في المعارض الدولية للفنون والعمارة، ومشاركتها التاسعة في معرض الفنون الدولي، كما سيتم الإعلان عن عنوان مشاركة دولة الإمارات للعام 2026 لاحقاً، فضلاً عن إصدار خاص بالمعرض.



على نارٍ هادئة

المعرض الحالي لدولة الإمارات في الدورة التاسعة عشرة من معرض العمارة الدولي في البندقية، بعنوان «على نارٍ هادئة»، وتولت تقييمه عزه أبوعلم، وهو يبرز العلاقة المتطورة بين العمارة وإنتاج الغذاء في دولة الإمارات، ويقترح حلولاً مبتكرة لإنتاج غذاء أكثر استدامة على المستويين الفردي والمجتمعي، ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى 23 نوفمبر المقبل.

تم إنشاء الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بتكليف من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وبدعم من وزارة الثقافة، وله جناح دائم في أرسينال في بينالي البندقية - سيل دارمي.