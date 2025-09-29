الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الملتقى الفكري بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يناقش صقل مهارات الهواة

من فعاليات الملتقى الفكري في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
29 سبتمبر 2025 23:56

كلباء (وام)
استهل مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يومه الثالث بملتقى فكري، يهدف إلى رعاية وصقل هواة المسرح من مختلف الأعمار، والذي جاء تحت عنوان «دور المسرحيات القصيرة في تطوير المهارات الإخراجية». 
في الجلسة الأولى من الملتقى، التي أدارها عادل مديح من المغرب، تحدث أولاً الدكتور ريان القاضي من تونس، وجاءت مداخلته بعنوان «المسرحيات القصيرة: الإخراج بالحد الأدنى والتأثير بالحد الأقصى»، واتخذ تجربة الكاتب والمخرج الإيطالي داريو فو نموذجاً تطبيقياً لمداخلته.
في الجلسة الثانية من الملتقى، التي تناولت تحديات إخراج المسرحيات القصيرة، وأدارها كمالي هلالي من تونس، جاءت المداخلة الأولى بعنوان «الزمن في المسرحيات القصيرة: جدلية القيد وممكنات الإبداع»، وقدمها الدكتور أشرف الرابحي من تونس.
أما المداخلة الثانية بعنوان «دور المخرج في تشكيل الزمن الفكري في العروض المسرحية القصيرة»، فقدمها المخرج والكاتب مخلد راسم من العراق.
وشهد الجمهور في الفترة المسائية، عرضين مسرحيين قصيرين، الأول بعنوان «ميدان عقاب»، وهو مقتبس من نص «مستوطنة العقاب» لفرانز كافكا، وأخرجه هاكوب عيد. أما العرض الثاني، فجاء تحت عنوان «المستشفى» للكاتب بيتر نازاريث، وأخرجته أمل حسن.
في الندوة النقدية التي أدارتها الفنانة التونسية سناء كرشود، تباينت المداخلات، فثمة من أثنى على ثراء المعالجة الإخراجية وتعدد أدواتها، وهناك من أخذ على المخرجة إفراطها في توظيف الوسائل والتقنيات التعبيرية.

