الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

عبد العزيز بن حميد: استضافة عجمان «بيج باد وولف للكتاب» التزام بدعم الثقافة

عبد العزيز بن حميد: استضافة عجمان «بيج باد وولف للكتاب» التزام بدعم الثقافة
30 سبتمبر 2025 00:07

عجمان (وام)
أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أنّ استضافة إمارة عجمان «معرض بيج باد وولف العالمي للكتاب» تعكس التزامها بدعم الثقافة وإثراء الحياة الفكرية في الإمارة، وتجسد حرص قيادتها على ترسيخ مكانتها مركزاً للإبداع والتعليم والمعرفة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمعرض الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى، برعاية دائرة التنمية السياحية في مركز شباب عجمان، ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل واطلع فيها على ما يضمه من تشكيلة واسعة تشمل أكثر من 250 ألف كتاب في مختلف المجالات، وما يوفره من خصومات تصل إلى 90%، لتشجيع جميع فئات المجتمع على القراءة واقتناء الكتب.
وشدّد على أنّ القراءة قيمة مجتمعية أساسية يجب تعزيزها بين الأجيال وفئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أنّ معرض «بيج باد وولف» العالمي للكتاب يشكل منصة مهمة لنشر الثقافة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع على مصادر معرفية متنوعة.
وقال «إنّ دائرة التنمية السياحية في عجمان تولي اهتماماً كبيراً بدعم مثل هذه المبادرات والفعاليات، إيماناً بدورها في بناء مجتمع واعٍ ومبدع يخدم نفسه ومجتمعه ووطنه».
يذكر أنّ المعرض يقام بالتعاون مع حكومة عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وبشراكة استراتيجية مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، ومركز شباب عجمان، بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزا ثقافيا وتعليميا بارزاً على مستوى الدولة والمنطقة.
يستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 9 مساء، ويقدم تجربة معرفية مميزة تشمل كتب الأدب والخيال والعلوم والتنمية الذاتية وكتب الأطفال، وسط إقبال واسع من العائلات والطلاب والمهتمين بالقراءة.
ويشكل معرض «بيج باد وولف» للكتاب فرصة ثقافية رائدة، تتيح للزوار اقتناء إصدارات متنوعة بأسعار تنافسية، ضمن أجواء مميزة تحتفي بالمعرفة وتعيد للقراءة مكانتها ركيزة أساسية للتواصل والإبداع والتنمية الفكرية.

عبد العزيز بن حميد النعيمي
معرض بيج باد وولف العالمي للكتاب
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
جانب من المؤتمر الصحفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
اليوم 01:24
عمال إنقاذ في موقع مبانٍ سكنية متضررة على مشارف كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا مؤشرات من كييف لاستئناف المحادثات
اليوم 01:24
حوثي مسلح في إحدى نقاط التفتيش في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: حملة الاعتقالات الحوثية نهج قمعي ومعادٍ للوطن
اليوم 01:24
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
الأخبار العالمية
«أبوظبي للسلم» و«حلف الفضول الجديد»: ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات والشعوب
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©