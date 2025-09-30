الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

صدور العدد الـ 73 من مجلة «المسرح»

غلاف العدد الجديد (من المصدر)
1 أكتوبر 2025 01:08

الشارقة (الاتحاد)

يحتوي العدد «73» من مجلة «المسرح» التي تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة في الشارقة، مجموعة متنوعة من الحوارات والقراءات والتقارير، والرسائل حول النشاط المسرحي في الشارقة والعالم.
في باب «مدخل»، نشرت المجلة إفادات لفنانين سوريين. ونقرأ في الباب أيضاً استطلاعاً حول حضور الممثل الإماراتي على الخشبة بين الأداء الفردي والعمل الجماعي.
وفي «قراءات»، نشرت المجلة مجموعة من المراجعات حول أبرز العروض التي شهدتها العواصم العربية أخيراً، وفي «رؤى» نشرت المجلة مقالاً بعنوان «لماذا المسرح ضروري؟»، بالإضافة إلى موضوعات ثرية في أبواب حوار، وأسفار وأفق ومطالعات، ورسائل ومتابعات.

الشارقة
دائرة الثقافة في الشارقة
دائرة الثقافة
