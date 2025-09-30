الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جلسات وأمسيات متنوعة لـ«كتّاب الإمارات»

جانب من جلسات سبتمبر الماضي (من المصدر)
1 أكتوبر 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن برنامجه الثقافي للعام الجاري، بفرعه في أبوظبي، جلسات أدبية وأمسيات شعرية متنوعة خلال سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز استدامة العمل الثقافي، وتفعيل دور الأدباء في التنمية المجتمعية.
حيث أقام الاتحاد في الأول من سبتمبر، جلسة حوارية بعنوان «دور الأدب في تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع»، بحضور عدد من الكتّاب والمثقفين والمهتمين، بإدارة شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة، مديرة الفرع.
وفي الثاني من سبتمبر، استضاف الاتحاد - فرع أبوظبي، الشعراء محمد بن برمان وسلمى الهاشمي في أمسية شعرية شعبية، أدارها الشاعر أحمد بالحمر، حضرها عدد من الشعراء والمهتمين بالأدب. وتأتي هذه الأمسية في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الحراك الأدبي، وإبراز الأصوات الشعرية المحلية، وتوفير مساحة للتفاعل بين المبدعين والجمهور.
كما نظّم الاتحاد في العاشر من سبتمبر، فعاليته الأسبوعية أمسية «المجلس الأدبي، الذي يتيح  للمشاركين فرصة التفاعل المباشر، وعرض نتاجهم الأدبي، وفي الخامس عشر من سبتمبر، أقام الاتحاد أمسية شعرية عربية بعنوان «شعر ووتر».

كتّاب الإمارات
اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات
الإمارات
