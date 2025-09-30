«كلباء للمسرحيات القصيرة» يواصل فعالياته المتنوعة

محمد عبد السميع (الشارقة)



استهل مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يومه الرابع، بـ«ملتقى الشارقة الحادي عشر للبحث المسرحي». وفي الجلسة الأولى من الملتقى، تحدّث الدكتور علي علاوي «المغرب»، حول دراسته «فلسفة المسرح.. نحو تفكيك آليات الفكر المسرحي العربي». وذكر علاوي أن أطروحته هدفت إلى إحداث نقلة في دراسة الجغرافيا المسرحية العربية عبر تطبيق منهج «التفكيك» الذي أسسه الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، وأكد علاوي في استعراضه أهمية استخدام المفاهيم والمناهج الفلسفية والنقدية للتفكير في سؤال «ما هو المسرح؟».

أما المداخلة الثانية، فقدمتها هبة بركات «مصر»، بعنوان: «الجدل الثقافي بين النص الأوروبي والعرض العربي.. دراسة لعروض معاصرة مختارة معتمدة على نصوص شكسبير». وقالت بركات: «إن دراستها تناولت العلاقة المتناقضة بين المسرح العربي المعاصر ورؤيته الرافضة للهيمنة الغربية، وبين جاذبية النص الشكسبيري الذي تروّج له الثقافة الكولونيالية بوصفه نموذجاً غربياً».

دراسات متنوعة تحت عنوان «فعالية العلاقة بين العرض والجمهور في المسرح المغربي المعاصر»، جاءت دراسة رفيقة بن ميمون «المغرب»، تناولت فيها السياق التاريخي والعلمي للعلاقة بين العرض والجمهور، واستعرضت نماذج عالمية لإجراءات استقطاب الجمهور إلى المسرح.

وفي الجلسة الثانية من الملتقى، استعرض حاتم التليلي «تونس» دراسته «كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية». وتذهب الدراسة إلى أن النقد لا يصدر عن «النقاد» فحسب، ولكنه قد يتجسّد ضمن النصوص الإبداعية التي ينجزها كتّاب المسرح، ليصبح بمثابة «خطاب على الخطاب».الدراسة الأخيرة في الملتقى جاءت بعنوان «تمثيلات المنفى في المسرح العراقي ما بين 1992 -2015.. جدلية النص والعرض».



ثلاثة عروض

شهد الجمهور في الفترة المسائية ثلاثة عروض. جاء الأول بعنوان «الراحل العزيز» لستانلي هوتون، وأخرجته عائشة القصاب، ويروي العمل حكاية الأب المسن الذي ظنّت عائلته أنه مات وراحت تخطّط لتتقاسم ممتلكاته.وجاء العرض الثاني تحت عنوان «صباح الخير» عن نص «من أجل ولدي» للكاتب جون إيرفنج، وأخرجه جاسم التميمي، ويدور العمل حول صراع بين عالم كيميائي يجتهد لاختراع سلاح يقصّر آجال الحروب، وشقيقته التي فقدت زوجها وابنها في الحرب.

أما العرض الثالث، فجاء بعنوان «ضريران»، وهو مقتبس من مسرحية «ضريران وحمار» لماثورين دوندو، وإخراج ندى حاتم ندا. يتناول العمل صراع شحاذين أعميين على موقع التسول.