الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الملتقى الأدبي» يناقش أدب جوته

«الملتقى الأدبي» يناقش أدب جوته
1 أكتوبر 2025 00:39

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في إطار جهود «صالون الملتقى الأدبي»، خلال عام المجتمع، عقد الصالون جلسة ثقافية بعنوان: «رحلة بين الماضي والمستقبل»، وهي رحلة مستوحاة من فضول جوته اللانهائي، حضر الجلسة، كل من الكاتبة باسمة يونس، والأكاديمية د. حمدة الحمادي، وأسماء المطوع وسيدات «الملتقى».
 بدأت أسماء المطوع من مقولة جوته: «القلم مرآة الروح، ومنه تولد الكلمات التي تخلّد الوجود»، وأضافت أن الصالون يحتفي بالشاعر يوهان جوته، الفيلسوف وأحد أعمدة الفكر الإنساني، كونه من أوائل من صاغوا مفهوم الأدب العالمي، من خلال النصوص التي تركها للتداول بين الأمم والشعوب، حيث كانت مسيرته دائماً رحلة نحو المعرفة».

فعل إنساني 
طرحت الندوة سؤالاً عميقاً: هل تبقى الكتابة فعلاً إنسانياً في عصر تنتج فيه الخوارزميات آلاف النصوص في لحظة؟ وجاء في رؤية المهندسة هنادي الصلح أن الفيلسوف «جوته» اعتبر أن الجسد مادة لها قيمة كبيرة والروح تكمل هذا الجسد، بهذه الطريقة فتح جوته لنفسه أفقاً كرّم فيه الإنسان ككائن حي؛ لأنه مسكون بالوجدان ودائماً يبحث عن الحرية الداخلية.
عقل موسوعي  بدورها، قالت جميلة خانجي: «جوته شخصية تتميز بالشمولية والتوازن ما بين الروح والعقل والجسد، لذلك كان عقلاً موسوعياً، شاعراً فيلسوفاً، عالم نبات، وناقداً فنياً متذوقاً للحضارات ولكل أجناس الحياة».
وأشارت الكاتبة باسمة يونس إلى حضور جوته الدائم مع تجديد العلوم والثقافات والأجيال والعلوم، قائلة: «إن جوته كان يطرح أسئلة، والإنسان دائماً في ثقافته يحاول أن يعرف الأجوبة»، مضيفة أنه من أهم الشعراء والفلاسفة الذين اشتغلوا بالعلم، وقد قرأنا أفكارة وشاهدنا مسرحياته.

أخبار ذات صلة
«المماليك: الإرث والأثر»
عن تقاطعها مع السرد العربي.. رمزية المرأة في الرواية الإماراتية
الملتقى الأدبي
الثقافة
عام المجتمع
صالون الملتقى الأدبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©