الأربعاء 1 أكتوبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الخط والذكاء الاصطناعي في واجهة أنشطة «مدارس الحياة» بمكتبات دبي العامة

الخط والذكاء الاصطناعي في واجهة أنشطة «مدارس الحياة» بمكتبات دبي العامة
1 أكتوبر 2025 01:14

دبي(وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، توسيع نطاق فعاليات مشروع «مدارس الحياة» ليشمل مكتبة الراشدية العامة، إلى جانب مكتبات دبي العامة الأخرى، وذلك بعد استطلاع رأي أجرته «دبي للثقافة» أظهر اهتمام رواد مكتبة الراشدية ببرامج «مدارس الحياة»، التي تقدم مسارات متنوعة تشمل الأدب، الصحة، التغذية، الشطرنج، التنمية الأسرية، الفنون واللغات، فضلاً عن أندية خاصة بالإبداع والمهارات الحياتية.
وخلال شهر أكتوبر، تنطلق تحت شعار «جماليات الخط» 28 ورشة وجلسة تفاعلية في مكتبات الراشدية والصفا والمنخول وحتا والطوار، تتيح للأعضاء والزوار استكشاف جماليات الحروف وأساليب دمجها مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن أبرز الأنشطة ورشة «التجريد الخطي اللوني» مع الخطاط عبدالله الاستاد، وورشة «الخط والذكاء الاصطناعي» مع حازم كردعلي، إضافة إلى ورشة «الخط في الإعلانات والعلامات التجارية» مع هاري حسين.
كما ستنظم مكتبة حتا ورشة «خط النسخ» بإشراف مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، فيما تستضيف مكتبة الراشدية ورشة «المزارع الصغير» لتعريف الأطفال بأساسيات الزراعة.
ويشارك نادي الكتاب في مكتبة الصفا بمناقشة رواية «الأمير الصغير»، إلى جانب ورش فنون الخط والرسم.

الخط العربي
الذكاء الاصطناعي
مدارس الحياة
دبي
الإمارات
مكتبات دبي العامة
