التعليم والمعرفة

فعاليات متنوعة لـ«مكتبة محمد بن راشد» في أكتوبر

مكتبة محمد بن راشد (أرشيفية)
2 أكتوبر 2025 01:10

دبي (الاتحاد)

أعلنت مكتبة محمد بن راشد، برنامج فعالياتها لشهر أكتوبر، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والإبداعية، التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتجمع بين الفنون والآداب والعلوم.
ويستهل البرنامج فعالياته بأمسية ثقافية استثنائية بعنوان «المتنبي بين عبقرية الكلمة وإبداع الريشة» بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، حيث سيتم افتتاح معرض فني للفنان التشكيلي العراقي الدكتور محمود شبّر، يضم 26 لوحة فنية تجسّد عوالم كتاب «عيون العجائب فيما أورده أبو الطيب من اختراعات وغرائب»، تليه جلسة حوارية بحضور مؤلف الكتاب الدكتور علي بن تميم والفنان محمود شبّر، ويديرها الدكتور سليمان الهتلان، تمزج بين النص الأدبي والخيال البصري، وتعيد اكتشاف المتنبي برؤية جديدة تمزج بين الفكر والفن.
 وتستعد المكتبة كذلك لاستضافة الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، التي تعقد تحت شعار «صناعة مستقبل النشر» خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من 20 دولة، إلى جانب عقد 45 جلسة نقاشية و16 ورشة متخصصة، كما تشارك المكتبة في معرض جيتكس جلوبال ضمن جناح دبي الرقمية، لتسليط الضوء على أحدث تقنيات المكتبات والابتكار الرقمي، إلى جانب حضورها المميز وللمرة الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أحد أبرز الأحداث العالمية في مجال النشر.

