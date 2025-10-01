«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الرياض للكتاب 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالعاصمة السعودية، من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل، تحت شعار «الرياض تقرأ»، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية ودولية، وأكثر من 25 دولة. ويسعى المركز من خلال مشاركته في الحدث، لاستقطاب المكتبات والوكلاء ودور النشر وروّاد الصناعات الإبداعية، واستكشاف تجارب جديدة يمكن الاستفادة منها وتطويرها. ويولي المركز اهتماماً خاصاً بإبراز مبادراته الرائدة، وفعالياته الكبرى من معارض الكتاب، إلى الجوائز الأدبية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعه الثقافية النوعية. ويعرض المركز في جناحه نحو 590 عنواناً من إصدار مشاريع «إصدارات»، و«كلمة»، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تعكس مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام التزامه بالحضور والتفاعل مع الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعريف بمشاريعه وإصداراته، ما يعكس أهدافه الاستراتيجية، وسعيه الدائم لتعزيز مكانة اللغة العربية، تماشياً مع الدور المحوري الذي تقوم به إمارة أبوظبي، في تدعيم جسور التلاقي الثقافي والحضاري بين جميع الثقافات».

وأضاف: «المعرض فرصة كبيرة لتأكيد التعاون القائم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والذي يصب في صون اللغة العربية، وتفعيل مشاركة البلدين في فعاليات متبادلة لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن معرض الرياض الدولي للكتاب، يُعدّ من الملتقيات الثقافية المهمة في المنطقة، إذ تمكّن، وعلى امتداد أكثر من أربعة عقود من أن يستقطب أبرز دور النشر العربية والعالمية، ويقدّم لزواره مجموعة واسعة من الإصدارات، وفعاليات مصاحبة، من برامج حوارية، وأمسيات شعرية، وحفلات موسيقية، وأنشطة تغطي مجالات عدة».