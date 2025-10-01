الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تختتم النسخة الثانية من «ورشة المواهب»

المصممات الإماراتيات الخمس اللائي شاركن في برنامج «ورشة المواهب» بباريس (وام)
2 أكتوبر 2025 01:10

دبي (وام)

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، النسخة الثانية من برنامج «ورشة المواهب»، الذي نظّمته بالشراكة مع «ليكول الشرق الأوسط»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات، وبدعم من فان كليف آند آربلز، بهدف تمكين المواهب الإماراتية وصقل مهاراتها في فنون تصميم وصياغة المجوهرات، ضمن إطار منحة دبي الثقافية الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.
وشاركت في البرنامج خمس مصممات إماراتيات خضن تجربة تدريبية متكاملة على مدار خمسة أيام في مقر ليكول بالعاصمة الفرنسية باريس.
واختتم البرنامج بحفل رسمي في حرم ليكول بباريس، تم خلاله تسليم المشاركات شهادات إتمام، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية.
وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أن البرنامج منصة مبتكرة تسهم في رعاية المبدعين وتزويدهم بالخبرات العالمية، فيما أشادت ليز ماكدونالد، رئيسة ليكول، بدور الشراكة في تمكين المصممات الإماراتيات، وتعزيز حضورهن على الساحة الدولية.

