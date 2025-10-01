«كلباء للمسرحيات القصيرة» يواصل فعالياته

تواصلت فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، في حضور العديد من الوجوه الفنية المحلية والعربية ووسط إقبال جماهيري واسع.

وشهدت منصة المهرجان تقديم عرضين، أولهما بعنوان «جريمة في جزيرة الماعز»، وهو جزء من مسرحية بالعنوان نفسه كتبها الإيطالي أوغو بيتي.وأشادت الندوة النقدية التي تلت العرض، بجهود المخرج محمد إسماعيل وفريقه التمثيلي، وأشارت بعض المداخلات إلى أن الحلول الإخراجية كان يمكن أن توسع من حيز الأداء لتساعد الممثلات في تجسيد أدوارهن، مع تثمين خطة الإضاءة التي تناغمت مع الموسيقى، وأسهمت في إسناد أداء الممثلات.

أما العرض الثاني، فجاء بعنوان «موت»، واقتبس من نص «موت فوضوي مصادفة» لداريو فو، من إعداد وإخراج جاسم سامي غريب.

