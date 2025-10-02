الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مشاركة فاعلة لـ«منشورات القاسمي» في «الرياض للكتاب»

مشاركة فاعلة لـ«منشورات القاسمي» في «الرياض للكتاب»
3 أكتوبر 2025 01:05

الشارقة (الاتحاد)

تواصل دار «منشورات القاسمي»، الدار التي تُعنى بنشر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشاركاتها وتعزيز حضور إصدارات سموه على مستوى المنطقة والعالم، حيث تشارك «المنشورات» في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي أنطلق أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض بالإصدار التاريخي الأحدث: «البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م» والقواسم في عُمان، والذي حظي باهتمام كبير في معارض عربية مسقط للكتاب الأخير.
تُعرض منشورات القاسمي خلال مشاركتها في المعرض، أحدث إصداراتها، ومن أبرزها كتاب: «البرتغاليون في بحر عُمان.. أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، وهو منجز تاريخي يسجّل من خلاله سموه الوقائع والأحداث مرتبة زمنيّاً حسب السنوات، وقد سلك صاحب السمو في هذه الحولية النادرة منهجاً فريداً، حيث استطاع اقتناء مجموعة كبيرة من المخطوطات البرتغالية والهولندية والبريطانية، وعمل على فرزها وتصنيفها وترجمتها بجهد دؤوب، ليقدم مادة موثوقة تعتبر مرجعاً أساسياً للباحثين في تاريخ المنطقة، وما شهدته من طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأحوال في تلك الفترة، كما تكشف هذه الوثائق عن الأطماع البرتغالية في الخليج العربي.
إضافة إلى موسوعة: «تاريخ القواسم» والتي تتألف من خمسة أجزاء، كما تعرض منشورات القاسمي أيضاً العديد من المؤلفات الحديثة، بالإضافة إلى المؤلفات الأخرى في مختلف حقول المعرفة. 

