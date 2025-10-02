«أبوظبي للتراث» تشارك في «الرياض للكتاب 2025»

الرياض (وام)

تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، تحت شعار «الرياض تقرأ»، في الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري.

تأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار الحرص على إبراز جهودها في نشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب والتراث، من خلال ترسيخ حضورها في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات الصلة بنطاق عمل الهيئة من مختلف الدول.

يعد معرض الرياض الدولي للكتاب فرصة للتعريف بنتاجات هيئة أبوظبي للتراث من العناوين الأدبية والتراثية للمهتمين، لا سيما أن جناح الهيئة يضم نحو 200 عنوان، تشمل دواوين الشعر النبطي والفصيح، والدراسات النقدية والأدبية، والمعاجم، وإصدارات في التاريخ والتراث الإماراتي والعربي، وغيرها من الإصدارات النوعية.