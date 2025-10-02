«شو الطبخة» يعود إلى دبي في دورته الرابعة

دبي (الاتحاد)

يعود مهرجان الطعام المميز «What the food» شو الطبخة؟، الذي ينظمه السركال أفنيو، إلى دبي هذا الخريف بدورته الرابعة يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بدعمٍ من Dubai Eats، الراعي الاستراتيجي للمهرجان.

تنطلق الفعالية هذا العام تحت شعار «قلب المعايير»، لتوفر منصة ثقافية تسلّط الضوء على مستقبل الطعام، وتفتح المجال للتواصل بين نخبة من الطهاة والمبدعين وصنّاع الذوق من دبي ومختلف أنحاء العالم، حيث يقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً من الحوارات، وورش العمل، والجلسات المتخصصة، والعروض الفنية والسينمائية، التي تهدف إلى ترجمة ثقافة التغيير والخروج عن المألوف إلى أعمالٍ وإنجازاتٍ ملموسة.

مستقبل عالم الطعام

يقام هذا البرنامج الغني بتنسيق من القيّمة كلوديا دي بريتو، المتخصصة في فنون الطهي ومسؤولة منطقة الخليج العربي في أكاديمية أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم كلوديا مقارباتٍ عالمية لقضايا خاصة بفن الطهي، تشمل أصول المكونات والابتكار، إلى جانب بعضٍ من الأساليب العملية التي يمكن للجمهور تطبيقها في مطابخهم ومشاريعهم الخاصة.

وتتصدّر فعاليات المهرجان كلمة افتتاحية ملهمة بعنوان «صياغة مستقبل عالم الطعام»، للطاهية والكاتبة البريطانية الهندية أسما خان، مؤسسة أحد المطاعم في لندن، لتدعو الحضور إلى إعادة النظر في التقاليد السائدة، وطرح أسئلة حول الإنصاف، والتفكير في الأثر الأوسع للطعام على النظم العالمية، مما يسهم في تعزيز رسالة المهرجان المتمثلة في قلب المعايير.

رؤى إبداعية

يستعرض اليوم الأول مواضيع الابتكار والاستدامة في قطاع الطعام، بينما تركز أنشطة اليوم الثاني على تقديم إبداعات عملية ورؤىً مستقبلية، كما يتضمن المهرجان جلستي نقاشٍ بارزتين حول مشهد الطعام في دولة الإمارات، تحمل الأولى عنوان «دبي دي إن إيه» وتجمع نخبة من رواد المجال في مدينة دبي لمناقشة هويتها المتفرّدة ومكانتها العالمية في مجال فنون الطهي. أما الجلسة الثانية، فتسلّط الضوء على الطهاة الإماراتيين ومساهماتهم الثقافية والحرفيّة، وأفكارهم التي تساهم في إثراء تجارب الطهي على مستوى الدولة.

فيما، يستضيف المهرجان عملاً تركيبياً مُلهماً تحت عنوان «تينداهان سا تهانان كو»، تقدمه مجموعة «سا تهانان كو» الفنية تكريماً للمتاجر الفلبينية المتخصصة ببيع المستلزمات اليومية، وتعرض هذه المساحة أعمالاً إبداعية لثمانية فنانين يقيمون في دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وقطر، والفلبين.

يشمل برنامج المهرجان أيضاً العديد من الورش التدريبية، والأنشطة الثقافية، التي تستند إلى الطعام بوصفه موضوع السرد القصصي والرابط الجامع بين مختلف المشاركين والحضور.

منصةً رائدة

وقالت بسمة البيطار، مديرة السركال أفنيو «لطالما كان مهرجان «What the food» (شو الطبخة) منصةً رائدة يتلاقى فيها فن الطهي مع التوجهات الثقافية، ويسرنا تنظيم دورة 2025 من المهرجان تحت عنوان «قلب المعايير»، لتكون دعوةً إلى الجمهور لإعادة اكتشاف تفضيلاتهم وأذواقهم في عالم المأكولات، والمشاركة في صياغة مشهد الطعام وتوجهاته المستقبلية، ونأمل أن تؤدي الفعالية دوراً فاعلًا في تطوير هذا المشهد على المستوى العالمي، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي Dubai Eats، وذلك عبر استضافة نخبة من المفكرين، والطُهاة، والمزارعين، والمبتكرين، من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الجلسات الحوارية والنقاشات الملهمة، مع تقديم أفضل التجارب والأنشطة التعليمية للجمهور».

مفاهيم جديدة

من جانبها، قالت القيّمة كلوديا دي بريتو «يرّسخ المهرجان هذا العام رسالته والتي تتمثل في تحدي المفاهيم السائدة في عالم الطهي والمأكولات، وصياغة مفاهيم جديدة للابتكار في قطاع الطعام ومدى قدرته على التأقلم والاستجابة للتحولات المتسارعة عالمياً، فقد أصبح مشهد المأكولات اليوم منظومةً معقدة تتفرّع إلى النظم، وسلاسل التوريد، والاستمرارية، وليس مجرد طعام على الطبق».

وأضافت «حرصنا هذا العام على إعداد برنامج غني يطمح إلى مواكبة تطلعات المستقبل، ونهدف من خلال هذه المنهجية إلى تحدي الممارسات التقليدية في عالم الطعام، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والممارسات العصرية، ومن ثم إيصالها إلى الجمهور حتى يتسنى لهم المشاركة في رسم ملامح جديدة لهذا المشهد».