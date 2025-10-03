السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

متحف زايد الوطني ينضم لـ«دوّار الشمس للإعاقات غير المرئية»

المتحف يضم فريق عمل مؤهلاً لتقديم الدعم للزوار (من المصدر)
4 أكتوبر 2025 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة
95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً

انضم متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رسمياً إلى برنامج «دوّار الشمس للإعاقات غير المرئية»، ليصبح بذلك أول مؤسسة ثقافية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد هذا البرنامج، تأكيداً على التزامه بتوفير تجارب ثقافية مُلهمة وفق أرقى معايير الشمولية وإمكانية الوصول لجميع الزوار.
ويتيح البرنامج المعترف به دولياً لذوي الإعاقات غير المرئية، مثل الآلام المزمنة والتوحد والقلق وضعف الذاكرة طلب المساعدة أو الدعم بطريقة غير مباشرة تُراعي خصوصيتهم، ويعكس اعتماده حرص المتحف على تسهيل تفاعل جميع أفراد المجتمع مع محتوى صالات عرضه ومعارضه وبرامجه العامة.

إمكانية الوصول
قال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: «تُشكّل إمكانية الوصول ركناً جوهرياً في جميع جوانب عملنا في متحف زايد الوطني، من طريقة إعداد برامجنا واختيارنا للمواد إلى الحوارات التي نُجريها، وقراراتنا الخاصة بالتنسيق وأساليب العرض. وتُمثل إمكانية الوصول أكثر من مجرد ميزة إضافية للمتحف، بل نهجاً راسخاً نكرّم من خلاله إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي يُعد التزامه بالرحمة والعطاء والتسامح مصدر إلهام متواصل يدفعنا للمضي قدماً في تحقيق رسالتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة المتحف كمساحة تُرحب بالجميع للتعلم والتواصل مع تاريخ وتراث الدولة».

قلادة ودبوس
يُمكن للزوّار الراغبين بالاستفادة من البرنامج، ارتداء قلادة أو دبوس «دوّار الشمس» إشارة إلى حاجتهم لوقت أو دعم إضافي خلال زيارتهم. من جهتهم، يرتدي موظفو المتحف المؤهلين دبوس «دوّار الشمس» لتسهيل التعرف عليهم والإشارة إلى استعدادهم لتقديم المساعدة بكل عناية واهتمام. ويستطيع الزوّار، من ذوي الإعاقات غير المرئية ومقدمي الرعاية، استلام القلائد من مكتب التذاكر والاستعلامات لتمكين الموظفين من تقديم الرعاية اللازمة لهم في الوقت المناسب. ويسعى المتحف إلى تدريب ما يصل إلى 80 % من موظفيه بشكل كامل على المبادرة قبل افتتاحه في شهر ديسمبر 2025.

خطوة محورية
من جهتها، قالت نصرة البوعينين، مدير إدارة التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف زايد الوطني: «في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم تجربة متحفية تقوم على الفهم والتعاطف، نفخر بتبني برنامج «دوّار الشمس للإعاقات غير المرئية»، كخطوة محورية تجعل مساحات المتحف أكثر ترحيباً وسهولة في الوصول للجميع. ولأن إمكانية الوصول الحقيقية تبدأ بالتعرف على احتياجات الفئات المستهدفة، حرصنا خلال تطوير برامجنا وخدماتنا ذات الصلة على الاستماع بعناية إلى المجتمع والجهات المعنية، لتوفير برامج وخدمات تلائم احتياجات كل الفئات وتقدم لزوارنا دعماً فعلياً يراعي خصوصيتهم».

نموذج مُلهم
قال آندي فاولكنر، الرئيس التنفيذي لشركة توب لاند، شريك برنامج «دوار الشمس الإعاقات غير المرئية»: «نفخر بالتعاون مع متحف زايد الوطني لتعزيز إمكانية الوصول في هذا الصرح الثقافي الرائد. وتم تصميم جميع حلول ومزايا إمكانية الوصول بالتعاون مع الفئات المستفيدة منها مباشرة، ما يضمن راحة الزوار وتفرد تجربتهم. ويُعد هذا المشروع نموذجاً مُلهماً للمتاحف والمؤسسات الثقافية على الصعيديّن الإقليمي والعالمي».

متحف زايد الوطني
الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©