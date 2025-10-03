السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

دار المحيط للنشر بالفجيرة تحقق إنجازاً ثقافياً عالمياً في مؤتمر «موندياكولت 2025»

شعار دار المحيط للنشر
3 أكتوبر 2025 21:23

الفجيرة (وام)
حققت دار المحيط للنشر في الفجيرة، إنجازاً ثقافياً بارزاً يضاف إلى رصيد دولة الإمارات على الساحة الدولية، بعد اعتماد بحثين علميين من إصداراتها للنشر ضمن المكتبة الرقمية الرسمية لمؤتمر «MONDIACULT 2025» التابع لمنظمة اليونسكو، الذي يعد أكبر تجمع عالمي للسياسات الثقافية بمشاركة أكثر من 195 دولة ونحو 500 مؤسسة ثقافية من مختلف أنحاء العالم.
تناول البحث الأول بعنوان «النخلة تلوّح، والخوارزمية تنصت»، سردية إماراتية للسلام في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما تناول البحث الثاني بعنوان «تمكين السلام من خلال الثقافة والذكاء الاصطناعي»، رؤى وممارسات من الخليج العربي.
محوران أساسيان
يركز البحثان على محورين أساسيين من المحاور الثمانية للمؤتمر، هما: الثقافة والذكاء الاصطناعي، والثقافة من أجل السلام، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في ربط التراث الثقافي بالتقنيات الحديثة وتعزيز قيم التسامح والسلام عبر أدوات المستقبل الرقمي.
وتمثل «دار المحيط للنشر» نموذجاً ثقافياً متجدداً ينطلق من إمارة الفجيرة، حيث تجمع بين النشر الورقي والإلكتروني وتنظيم الأنشطة الثقافية، بما يرسخ حضور دولة الإمارات في الحراك الفكري الدولي، فيما يعزز هذا الإنجاز مكانة الإمارات كفاعل رئيسي في صياغة المشهد الثقافي العالمي.
قيمة مضاعفة
يكتسب هذا الاعتراف قيمة مضاعفة لكونه يأتي في إطار مؤتمر موندياكولت 2025، الذي يجمع أكثر من 150 وزير ثقافة من الدول الأعضاء في اليونسكو، لمناقشة مستقبل الثقافة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2030.
تُعد المكتبة الرقمية للمؤتمر أرشيفاً عالمياً مفتوحاً يضم أوراقاً بحثية، وتقارير، وإبداعات أدبية وفنية، ومنشورات ثقافية متنوعة.
وأعربت منال النقبي، مديرة دار المحيط للنشر، عن سعادتها باعتماد ورقتي البحث من بين مئات المشاركات العالمية، ما يبرهن على أن الفكر الثقافي الإماراتي قادر على أن يكون جزءاً من المعرفة الإنسانية ويترك أثره على الساحة الدولية.

أخبار ذات صلة
"اليونسكو" تدرج 34 محمية طبيعية في الصين ضمن محميات المحيط الحيوي
ورشة لصون المباني التاريخية بالشارقة
دار المحيط للنشر
اليونسكو
مؤتمر موندياكولت
بحث علمي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©