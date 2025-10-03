السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يستعرض مشروعي «الأرشفة الرقمية وبارق» في «الرياض للكتاب»

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
3 أكتوبر 2025 22:57

الرياض ( وام)
يستعرض مركز أبوظبي للغة العربية، أثناء مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي انطلق أول أمس بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالعاصمة السعودية، مشروعين نوعيين يسهمان في تعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، ودعم صناعة النشر.
يستثمر المركز هذه المشاركة، التي تستمر حتى 11 أكتوبر الحالي، في تسليط الضوء على مشروع «الأرشفة الرقمية»، الذي يستهدف تحويل جميع الوثائق والمحتوى النوعي الخاص به إلى صيغ رقمية منظمة، مع ضمان استدامتها وإتاحتها عبر منصات رقمية متقدمة وآمنة.
يستخدم المشروع أدوات متقدمة للذكاء الاصطناعي في تصنيف المحتوى واستخلاص البيانات، إلى جانب تقنيات التعرف الضوئي على الحروف، التي تحول الوثائق المصورة إلى نصوص رقمية قابلة للبحث والمعالجة، ما يسهّل الوصول إلى المعلومات، ويدعم التحوّل الرقمي المؤسسي، ويعزّز القيمة المعرفية والثقافية للمحتوى الوطني.
كما يستعرض المركز مشروع «بارق» (BAREC) أو «المكنز العربي المتوازن للانقرائية»، وهو مدوّنة لغوية تضم نحو عشرة ملايين كلمة، ويركز المشروع على قياس مستويات الانقرائية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي تحدد مستوى سهولة النص تلقائياً، ما يتيح للمعلمين والناشرين اختيار النصوص المناسبة لكل فئة عمرية، كما يدعم البحث العلمي في مجال حوسبة اللغة العربية. ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة زايد، ويلتزم المركز بجعل موارده مفتوحة المصدر لخدمة المجتمع البحثي عربياً ودولياً.
وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب تعكس التزام المركز بالحضور الفاعل في المحافل الثقافية الإقليمية والدولية، بما يعزز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والمهنية في المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن المشاريع المطروحة هذا العام تمثل نقلة نوعية في دعم صناعة النشر العربية، من خلال تطوير أدوات مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتثري المحتوى العربي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال الطنيجي «إن المعرض يعد منصة استراتيجية تجمع صناع الثقافة والنشر، ونافذة لعرض التجارب والإصدارات، وفرصة مهمّة لتعزيز التعاون والشراكات الجديدة، بما يفتح آفاقاً لتطوير المبادرات المستقبلية للمركز، ويعزز دوره في ترسيخ مكانة أبوظبي كمنطلق ثقافي وإقليمي للحوار الفكري والتبادل المعرفي».
وعقد، ضمن أعمال المعرض، الاجتماع الحادي والعشرون، للجنة المسؤولة عن معارض الكتاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وفد من المركز برئاسة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم العمل الثقافي المشترك، وتعزيز تنسيق الجهود الإقليمية في صناعة النشر.
ويعرض المركز في جناحه نحو 590 عنواناً من إصدارات مشاريعه المختلفة، مثل «كلمة» و«إصدارات» وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات، إلى جانب تسليط الضوء على مبادراته الثقافية الكبرى، ومعارض الكتب، والجوائز الأدبية التي يشرف عليها.
ويؤكد مركز أبوظبي للغة العربية بمشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، حرصه على مواصلة دوره في دعم اللغة العربية وصناعة النشر، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الثقافة والمعرفة والابتكار ويعزّز الدور الريادي لأبوظبي في صياغة مستقبل الثقافة العربية.

أخبار ذات صلة
مكتبة محمد بن راشد تناقش «المتنبي بين عبقرية الكلمة وإبداع الريشة»
مشاركة فاعلة لـ«منشورات القاسمي» في «الرياض للكتاب»
مركز أبوظبي للغة العربية
معرض الرياض الدولي للكتاب
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©