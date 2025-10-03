«أبوظبي للغة العربية» يستعرض مشروعي «الأرشفة الرقمية وبارق» في «الرياض للكتاب»

الرياض ( وام)

يستعرض مركز أبوظبي للغة العربية، أثناء مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي انطلق أول أمس بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالعاصمة السعودية، مشروعين نوعيين يسهمان في تعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، ودعم صناعة النشر.

يستثمر المركز هذه المشاركة، التي تستمر حتى 11 أكتوبر الحالي، في تسليط الضوء على مشروع «الأرشفة الرقمية»، الذي يستهدف تحويل جميع الوثائق والمحتوى النوعي الخاص به إلى صيغ رقمية منظمة، مع ضمان استدامتها وإتاحتها عبر منصات رقمية متقدمة وآمنة.

يستخدم المشروع أدوات متقدمة للذكاء الاصطناعي في تصنيف المحتوى واستخلاص البيانات، إلى جانب تقنيات التعرف الضوئي على الحروف، التي تحول الوثائق المصورة إلى نصوص رقمية قابلة للبحث والمعالجة، ما يسهّل الوصول إلى المعلومات، ويدعم التحوّل الرقمي المؤسسي، ويعزّز القيمة المعرفية والثقافية للمحتوى الوطني.

كما يستعرض المركز مشروع «بارق» (BAREC) أو «المكنز العربي المتوازن للانقرائية»، وهو مدوّنة لغوية تضم نحو عشرة ملايين كلمة، ويركز المشروع على قياس مستويات الانقرائية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي تحدد مستوى سهولة النص تلقائياً، ما يتيح للمعلمين والناشرين اختيار النصوص المناسبة لكل فئة عمرية، كما يدعم البحث العلمي في مجال حوسبة اللغة العربية. ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة زايد، ويلتزم المركز بجعل موارده مفتوحة المصدر لخدمة المجتمع البحثي عربياً ودولياً.

وأكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب تعكس التزام المركز بالحضور الفاعل في المحافل الثقافية الإقليمية والدولية، بما يعزز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والمهنية في المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن المشاريع المطروحة هذا العام تمثل نقلة نوعية في دعم صناعة النشر العربية، من خلال تطوير أدوات مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتثري المحتوى العربي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال الطنيجي «إن المعرض يعد منصة استراتيجية تجمع صناع الثقافة والنشر، ونافذة لعرض التجارب والإصدارات، وفرصة مهمّة لتعزيز التعاون والشراكات الجديدة، بما يفتح آفاقاً لتطوير المبادرات المستقبلية للمركز، ويعزز دوره في ترسيخ مكانة أبوظبي كمنطلق ثقافي وإقليمي للحوار الفكري والتبادل المعرفي».

وعقد، ضمن أعمال المعرض، الاجتماع الحادي والعشرون، للجنة المسؤولة عن معارض الكتاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وفد من المركز برئاسة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم العمل الثقافي المشترك، وتعزيز تنسيق الجهود الإقليمية في صناعة النشر.

ويعرض المركز في جناحه نحو 590 عنواناً من إصدارات مشاريعه المختلفة، مثل «كلمة» و«إصدارات» وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات، إلى جانب تسليط الضوء على مبادراته الثقافية الكبرى، ومعارض الكتب، والجوائز الأدبية التي يشرف عليها.

ويؤكد مركز أبوظبي للغة العربية بمشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، حرصه على مواصلة دوره في دعم اللغة العربية وصناعة النشر، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الثقافة والمعرفة والابتكار ويعزّز الدور الريادي لأبوظبي في صياغة مستقبل الثقافة العربية.