صدور النسخة الإنجليزية من كتاب «الرحم الاصطناعي..» لجمال السويدي

أبوظبي (الاتحاد)



صدرت، حديثاً، النسخة الإنجليزية من كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري» لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

تتيح هذه النسخة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في المنطقة والعالم، فرصة الاطلاع على هذا الكتاب المهم، والتعرف على القضايا والتحديات، التي تطرحها تقنية الرحم الاصطناعي، وكذلك استشراف مستقبلها، وكيفية الاستخدام الآمن لها، والضوابط والقواعد اللازمة، التي تضمن الاستفادة من الإيجابيات وتلافي السلبيات.

بحث جاد

يعد الكتاب محاولة بحثية جادة من الدكتور جمال السويدي للإسهام الفعال في الجدل الدائر حول الانعكاسات المستقبلية لهذه التقنية على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التحديات القانونية التي تثيرها هذه التقنية، وموقف الشرع والدين منها.

يبحث الكتاب في الإيجابيات والسلبيات والفوائد والأضرار، التي يمكن أن تترتب على استخدام تقنية الأرحام الاصطناعية، التي تنبئ بإمكانية النشوء الخارجي الكامل للطفل خارج رحم الأم، وإنتاج أطفال بصفات خاصة بناء على طلب الآباء، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر التلاعب بالشفرة الوراثية للأفراد، الأمر الذي ينذر بتداعيات كارثية على المجتمعات البشرية.



جدل واسع

يوضح المؤلف أن التوجه العالمي نحو تقنين هذه التقنية يشهد جدلاً واسعاً بين مؤيدين يشجعونها ويرون فيها تقدماً طبياً غير مسبوق، ومعارضين يحذرون من تداعياتها الكارثية، ويسرد ويناقش مبررات كل فريق منهما، ويحذر من أن التلاعب بالطبيعة البشرية، قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها، خاصة إذا استخدمت هذه التقنية بشكل يخالف المبادئ الأخلاقية، ويشير إلى أن التفكير في المستقبل الذي قد تجلبه هذه التكنولوجيا يجب ألا يقتصر على إمكانياتها الطبية، بل ينبغي أن يمتد ليشمل تأثيراتها على القيم الإنسانية والمجتمعات.



5 فصول

يشتمل الكتاب على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، ويؤكد المؤلف في مقدمته، أن هذه التقنية تبشر حالياً بحل مشكلة الأطفال الخدّج، لكنها تثير في الوقت نفسه، تساؤلات أخلاقية بشأن مستقبل ولادة الأطفال، ويشرح كيف أن البحوث التي تجرى في هذا المجال وطبيعتها، ودور الذكاء الاصطناعي فيها، جعلت الناس يفكرون في إمكانية أن تأتي لحظة يتمكن فيها الإنسان من التحكم في عملية الحمل، لتتم بكاملها خارج الجسم البشري، وبالتالي، الدخول في مرحلة جديدة، وهي مرحلة التكاثر ما بعد البشري.



ثورة علمية

يصف المؤلف تقنية الرحم الاصطناعي بأنها ثورة علمية مهمة، ويطالب بتنظيمها لتلافي سلبياتها ومخاطرها الأخلاقية، ويسعى إلى الوقوف على حقيقة ما توصلت إليه البحوث المتعلقة بالحمل خارج الرحم، وما حققته من تقدم، وما تطرحه من تحديات أخلاقية وعلمية، وتساؤلات بشأن المستقبل، متوقعاً أن تكون تقنية الأرحام الاصطناعية متاحة في المستقبل القريب بموجب تقنين خاص بها، على أساس أن تجارب الماضي أثبتت أن العلم يفرض نفسه وينتصر في النهاية، مشيراً إلى أن هناك علماء لديهم مخاوف من أن هذه التقنية سوف تسبب أخطاراً كبيرة تهدد الجنس البشري، بطريقتين هما، سوء الاستخدام المتعمد لهذه التقنية، ووقوعها في الأيدي الخطأ.