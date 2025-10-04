الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

شما بنت محمد: المعرفة التاريخية أساس بناء وطن متطور يعتز بموروثه الثقافي

شما بنت محمد خلال زيارتها متحف الاتحاد في دبي (وام)
5 أكتوبر 2025 01:14

العين (وام) 

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن المعرفة التاريخية المتينة هي الأساس في بناء وعي مستقبلي، قادر على صناعة وطن متطور وحديث، يعتز بموروثه الثقافي وأصالته.
جاء ذلك، خلال زيارتها لمتحف الاتحاد في دبي، انطلاقاً من الاهتمام بالتاريخ الوطني لدولة الإمارات، حيث اطلعت من مسؤولي المتحف على مختلف المكونات التي تسرد محطات التاريخ الوطني، من خلال أساليب تفاعلية متطورة تسهم في ترسيخ المعلومة التاريخية بأسلوب حديث وجاذب.

جولة المتحف
تضمنت الجولة مرافق وأقسام المتحف، شملت قاعة التوقيع التي شهدت في الثاني من ديسمبر عام 1971 مراسم الإعلان التاريخي لتأسيس الدولة، و«قصر الضيافة» الذي استضاف اللقاءات والمشاورات إبان مرحلة التأسيس، و«ساحة الراية» حيث رُفع علم الإمارات لأول مرة بعد توقيع وثيقة الاتحاد.

رصيد معرفي
ثمنت الشيخة الدكتورة شما جهود فريق عمل المتحف، في جمع المقتنيات وتوثيق الروايات التاريخية، ودورهم المحوري في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وحماية التراث الإماراتي، معربة عن تقديرها لما تضمه المكتبة من رصيد معرفي مهم، يعد مرجعاً أساسياً للباحثين والطلبة والمهتمين بالتاريخ الوطني.

شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
دبي
الإمارات
متحف الاتحاد
