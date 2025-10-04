شاعر المليون يختتم مرحلة الـ100 في أبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتم برنامج شاعر المليون في موسمه الثاني عشر، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، مرحلة الـ100، التي استمرت على مدار 3 أيام خاض خلالها الشعراء اختبارات تحريرية وشفهية، تمهيدا لاختيار قائمة الـ48 شاعراً الذين سينتقلون إلى الحلقات المباشرة.

تضمنت اختبارات قائمة المئة ثلاث مراحل، بدأت بالاختبار التحريري، ومن ثم انتقل الشعراء في مجموعات لمشاهدة أفلام من خلال سينما خارجية، خصص فيها لكل مجموعة موضوع محدد من بين مواضيع، البيئة، والعلاقات الأسرية، والتطوع، والتراث، والعادات، والتقاليد. وفي اليوم التالي، جرت مقابلات اللجنة، حيث قدم الشعراء الأبيات المطلوبة عن المواضيع التي شاهدوها. وبعدها، تم اختيار بيت عشوائي ليصحح كل شاعر الخلل الموجود فيه، وبيت آخر لمجاراته على نفس الوزن والقافية.

مرحلة مفصلية

قال الدكتور سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم في برنامج شاعر المليون «في كل موسم، تثبت اختبارات المئة أنها مرحلة مفصلية في مشوار المنافسة على اللقب، وأنها مقياس بالغ الأهمية للوقوف على مستوى شعراء الموسم». وأضاف: «شهدت اختبارات هذا الموسم تغييراً في بعض المعايير، منها معيار الارتجال أمام لجنة التحكيم».

وأوضح العميمي أن إخفاق بعض الشعراء في بعض مواضيع الاختبار لا يعني خروجهم من المنافسة على الوصول إلى قائمة الـ48، فهناك معدل تراكمي لكل شاعر يتضمن مجموع درجاته في مختلف أشكال الاختبارات».

13 دولة

شارك في هذه المرحلة شعراء وشاعرات من 13 دولة هي: السعودية، والكويت، والأردن، وعُمان، والعراق، والإمارات، واليمن، وسوريا، وتونس، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة، والسودان، وقد تم اختيارهم ضمن الجولات الخمس التي أقيمت في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والتي أسهمت في تكوين قائمة المئة لهذا الموسم.

وتركت كل جولة من الجولات الخمس لهذا الموسم أثرها في قائمة المئة، حيث ضمت وجوهاً جديدة في الساحة الشعرية، بالإضافة إلى شعراء شاركوا في المواسم السابقة ووصلوا إلى قائمة المئة.

48 شاعراً

بعد مرحلة قائمة المئة، يتم اختيار الشعراء الـ48 استناداً إلى الدرجات التي حققها كل شاعر، ليكون هؤلاء الشعراء هم الذين سيتنافسون على لقب شاعر المليون وحمل البيرق، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى، أمام لجنة التحكيم في المراحل والحلقات المباشرة على الهواء من مسرح شاطئ الراحة.