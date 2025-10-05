د. نزار قبيلات يكتب: تعليم النّحو ولسانيات تعليمية حديثة

بسبب الازدواجية في اللّغة وبسبب ثنائيتها بات سمت اللغة العربية اليوم غريباً وإلى حد كبير على أبناء العربية، وقد سبّب ذلك استغلاقاً في فهم النصوص الشعرية العربية الكلاسيكية، وأشاع اللّحن وأفقد التواصل مستويات كثيرة من الفهم والحوار والتواصل الفعّال، فقد حلّ سمتٌ لغوي مهجّن على ألسنة المتداولين بالعربية اليوم، لا سيما على ألسنة أبناء العربية أنفسهم، وقد قلت في مقابلة تلفزيونية سابقة، إن تدريس النحو في بعض المدارس والجامعات يتبع لطرق رياضية صارمة، لا تعتمد استراتيجيات ما وراء المعرفة في التدريس، فقد أخذ النحو عند بعض مُدرسيه يتبع لمعادلات تجعل المتعلم أمام قواعد منعزلة عن السياق التداولي اليومي، فكل ما يَدرسه الطالب يصبح بعد الاختبار وبعد الواجب المدرسي نسياً منسياً، ولعلنا هنا نضع أيدينا على أهم أسباب استعصاء فهم النحو وإدراكه عند طلبتنا، فالنحو عند علمائه في المدرستين الكوفية والبصْرية هو فهم واستنباط وتحليل، وليس مكونات كيميائية تضاف إلى بعضها فتنتج عنصراً مختلفاً، إذ يلزم تدريس علم النحو بدايةً تمكين الطلبة أولاً من النص العربي الأصيل من خلال تذوقه وقراءته قراءةً استمتاعية تُنمي الإدراك والإحساس بالمعاني وطرق تحليلها وفهمها أولاً، فيكفي أن نوجّه الطلبة نحو القراءة المُغرقة في سياقات نصوص شعرية من العصور الأدبية القديمة، كالمعلقات وقصائد المتنبي وأهم شعراء العربية، فقد كنت أوصي طلبتي في درس النحو بالاستماع إلى القرآن الكريم أثناء ذهابهم للجامعة، وبالإصغاء للمقرئين الذي يحبون الاستماع إلى تلاوتهم وتجويدهم، وهو ما كنت أفعله في الأسفار التي تستغرق ساعات ومسافات طويلة، وهي طريقة كفيلة بأن تهذّب النطق والتركيب وتحقق السلامة اللغوية وكذلك الثّقة في النفس، دون الحاجة إلى الرجوع إلى القواعد النحوية.

إذاً نحن بحاجة إلى لسانيات تعليمية مدركة تنظم مواقف التعلم واستراتيجياته، وتتفهّم سبل التعبير عند الفرد والمجتمع والمختلفة سياقياً عن سياق اللغة في العصور القديمة، فالنحو يدرس تطبيقياً ولا حاجة للوقوف على تاريخية قواعده العلمية، بما في ذلك أمثلته النمطية مثل: «ضرب زيد عمر»، بل إلى تحيين النحو وربطه بالمقصود والغاية وفق شروط سياق التداول الحديثة، فالمتعلم ليس مطالباً بفهم استنباط القاعدة وتفسيرها، بل بتفعيلها بعد إدراك سياقها الزمني والتركيبي والقصدي.

فقد يكفي، على سبيل المثال، شرح قاعدة الجملة الفعلية بتقديم المفعول به مرةً وتأخيره تبعاً للغرض المقصود من هذا التنويع في التركيب، فلكل بناء للجملة قصد خطابي يتوارى خلف هذا التعدد في بناء الجملة، فمتى تحكّم الطالب في بناء جملته وفقاً للغرض أولاً وليس للقاعدة، صار كلامه يتبع لمقصوده وسياقه النفسي الخاص وليس للقاعدة الصماء، وهي دعوة لدراسة النحو من خلال سياق النص واكتشافه وفهمه بعمق وليس من سياق التقعيد النحوي.

أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية