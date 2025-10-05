الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اعتماد الأعمال المشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

محمد القصير
6 أكتوبر 2025 00:57

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: نرحب بإعلان «حماس» استعدادها لتسليم إدارة غزة
هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام

اعتمدت اللجنة العليا لمهرجان الفنون الإسلامية، الأعمال الفنية المشاركة في الدورة السادسة والعشرين التي تنطلق فعالياتها خلال شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، في مقر دائرة الثقافة بالشارقة، برئاسة محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا.

بُعد إبداعي 
وقال القصير: «إن الدورة الجديدة من المهرجان تحمل بُعداً إبداعياً يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية الفنون باعتبارها لغة حضارية عالمية، مؤكداً أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة مع استمرار المهرجان في تعزيز حضوره الدولي من خلال استضافة نخبة من الفنانين من أنحاء العالم المختلفة».
وأضاف: «إن اللجنة العليا بدأت توجيه الدعوات للفنانين، مشيراً إلى أن الأعمال التي تم استلامها تميزت بأفكار مبتكرة جسّدت موضوع الدورة «سراج»، وأن عملية الاختيار جاءت وفق معايير دقيقة تضمن انسجام الأعمال مع شعار الحدث».

وجهات الثقافية 
أوضح القصير أن فعاليات المهرجان ستتوزع على عدد من الوجهات الثقافية البارزة في الشارقة ومن بينها متحف الشارقة للفنون، وساحة الخط بمرافقها المختلفة، مثل متحف الشارقة للخط، وبيوت الخطاطين، ودار الندوة، وبيت الخزف، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة.
كما ستستضيف مدينة خورفكان أعمالاً خارجية تعكس أصالة هذا الفن وتقدّمه للجمهور برؤى ملهمة، فيما تحتضن مواقع أخرى مثل بيت الحكمة ومركز 1971 للتصاميم وعدد من المؤسسات المحلية أعمالاً إبداعية لافتة لفنانين إماراتيين وعرب وعالميين.

مهرجان الفنون الإسلامية
مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة
مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة
الإمارات
الشارقة
الفنون الإسلامية
مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية
محمد إبراهيم القصير
محمد القصير
دائرة الثقافة في الشارقة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©