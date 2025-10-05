اعتماد الأعمال المشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

الشارقة (وام)

اعتمدت اللجنة العليا لمهرجان الفنون الإسلامية، الأعمال الفنية المشاركة في الدورة السادسة والعشرين التي تنطلق فعالياتها خلال شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، في مقر دائرة الثقافة بالشارقة، برئاسة محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا.



بُعد إبداعي

وقال القصير: «إن الدورة الجديدة من المهرجان تحمل بُعداً إبداعياً يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية الفنون باعتبارها لغة حضارية عالمية، مؤكداً أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة مع استمرار المهرجان في تعزيز حضوره الدولي من خلال استضافة نخبة من الفنانين من أنحاء العالم المختلفة».

وأضاف: «إن اللجنة العليا بدأت توجيه الدعوات للفنانين، مشيراً إلى أن الأعمال التي تم استلامها تميزت بأفكار مبتكرة جسّدت موضوع الدورة «سراج»، وأن عملية الاختيار جاءت وفق معايير دقيقة تضمن انسجام الأعمال مع شعار الحدث».



وجهات الثقافية

أوضح القصير أن فعاليات المهرجان ستتوزع على عدد من الوجهات الثقافية البارزة في الشارقة ومن بينها متحف الشارقة للفنون، وساحة الخط بمرافقها المختلفة، مثل متحف الشارقة للخط، وبيوت الخطاطين، ودار الندوة، وبيت الخزف، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة.

كما ستستضيف مدينة خورفكان أعمالاً خارجية تعكس أصالة هذا الفن وتقدّمه للجمهور برؤى ملهمة، فيما تحتضن مواقع أخرى مثل بيت الحكمة ومركز 1971 للتصاميم وعدد من المؤسسات المحلية أعمالاً إبداعية لافتة لفنانين إماراتيين وعرب وعالميين.