التعليم والمعرفة

انطلاق أسبوع جوائز نوبل بإعلان جائزة الطب

انطلاق أسبوع جوائز نوبل بإعلان جائزة الطب
6 أكتوبر 2025 08:36

ينطلق موسم جوائز نوبل لعام 2025، اليوم الاثنين، بمنح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب.

ومن المقرر أن تعلن جمعية نوبل في معهد كارولينسكا في ستوكهولم عن الفائز بالجائزة المرموقة عند الساعة 30:11 صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) على أقرب تقدير

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم

. ويمكن منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لفائز واحد أو لفائزين أو لثلاثة فائزين في ذات الوقت، يكونوا، على سبيل المثال، قد قاموا بالبحث حول نفس الموضوع.

وفي العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الباحثين الأميركيين فيكتور أمبروس وجاري روفكون لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الميكرو ودوره في تنظيم الجينات. وتفتتح جائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب تقليدياً الأسبوع السنوي لإعلانات جوائز نوبل.

وفي الأيام التالية، سيجري الكشف عن الفائزين بجوائز الفيزياء، والكيمياء، والآداب، والسلام، والاقتصاد. وسيجري  تقديم جوائز نوبل رسمياً في 10 ديسمبر، الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل (1896-1833)، مخترع الديناميت ومؤسس الجوائز. وتحمل كل جائزة هذا العام قيمة نقدية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار أميركي).

 

المصدر: وكالات
جوائز نوبل
الفيزياء
