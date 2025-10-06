غواصون ينتشلون عملات بقيمة مليون دولار

تحوّل حلم الكنز المخفي إلى حقيقة مذهلة على ساحل فلوريدا، حيث أصبح فريق من الغواصين مليونيرات بين عشية وضحاها بعد اكتشاف أكثر من ألف عملة نادرة تعود إلى أكثر من 300 عام. هذا الاكتشاف التاريخي يفتح نافذة على إحدى أعظم المآسي البحرية والكنوز الضائعة في الأميركيتين، ويعيد كتابة قصة أسطول 1715 الإسباني الشهير.





وفي خطوة مذهلة، أعلنت شركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC، أكبر عملية إنقاذ حطام تاريخية في مياه فلوريدا، عن اكتشاف 1,051 قطعة فضية وخمس قطع ذهبية خلال بعثاتها الصيفية، في اكتشاف يُقدّر بنحو مليون دولار.

ووفقاً لـ "ديلي ميل" يعود أصل هذه العملات إلى أسطول 1715 الإسباني، الذي دمره إعصار هائل أثناء رحلته من العالم الجديد إلى إسبانيا، مما أسفر عن وفاة أكثر من 700 شخص. كانت السفن تحمل ملايين من الذهب والمجوهرات الإسبانية، المعروفة باسم "جواهر الملكة"، التي ابتلعها البحر أثناء العاصفة.



الآن، تمكن فريق الغواصين من استعادة نحو ربع الكنز المفقود، وسيحتفظون بـ80% من قيمته بعد منح 20% لدولتهم، وفقًا لصحيفة ميامي هيرالد.



ووفقًا للشركة، "كل عملة هي قطعة من التاريخ، رابط ملموس مع الأشخاص الذين عاشوا وعملوا وأبحروا خلال العصر الذهبي للإمبراطورية الإسبانية. العثور على أكثر من ألف عملة في استرجاع واحد هو أمر نادر واستثنائي".



وتم العثور على العملات الفضية تحت عدة أقدام من الرمال، في مساحة لا تتجاوز 25 قدمًا مربعًا، وتم استرجاعها وفقًا لإرشادات أثرية صارمة. ويعتقد المسؤولون أن جميع العملات كانت داخل صندوق كنز واحد انسكب عند تحطم السفينة بسبب شدة الإعصار.



أما العملات الذهبية، المعروفة باسم "Escudos"، فقد أثبتت أنها أصعب في الاكتشاف من العملات الفضية، وفقًا للكابتن مايك بيرنا، غواص حطام وعضو مجلس إدارة Queens Jewels. وأضاف: "لكن اكتشاف الذهب هذا العام يثبت مرة أخرى أن هناك العديد من الكنوز التي لم تُكتشف بعد في مياه Treasure Coast."



وتحمل العملات تاريخًا قبل عام 1715، مع علامات سك وتصميمات نادرة، مما يجعلها ثمينة لدى المؤرخين والمجموعين. يشير بيرنا إلى أن هناك أدلة على وجود المزيد من العملات الفضية في موقع الحطام، خاصة بالنظر إلى عدد السفن التي غرقت. وأضاف: "ألف عملة تمثل نحو ثلث صندوق العملات من تلك الفترة".



وتخطط الشركة الآن لعرض قطع مختارة من الاكتشاف المذهل في المتاحف المحلية، لتتيح للجمهور فرصة مشاهدة التاريخ الغارق واستكشاف قصص "جواهر الملكة" التي انتظرت أكثر من ثلاثة قرون تحت مياه فلوريدا.