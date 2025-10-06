الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

وفاة الكاتبة البريطانية جيلي كوبر عن 88 عاماً

الكاتبة البريطانية جيلي كوبر
6 أكتوبر 2025 15:46

توفيت الكاتبة البريطانية جيلي كوبر، عن عمر يناهز 88 عاما، حسبما أعلنت وكيلتها وعائلتها الاثنين.
وذكر الإعلام البريطاني بأن الكاتبة التي ألّفت سلسلة روايات رومانسية تعرف بـ"ذي روتشاير كرونيكلز" توفيت بعدما سقطت الأحد.
وذكرت شبكة "بي بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام أن كوبر سقطت أرضا. وأفاد ابناها فيلكس وإميلي بأن وفاتها "غير المتوقعة جاءت صادمة تماما".
وقالا في بيان "نحن فخوران بكل ما حققته في حياتها ولا يمكننا تخيّل الحياة من دون ابتسامتها المعدية وضحكاتها التي تملأ المكان".
وُلدت كوبر باسم جيل ساليت بتاريخ 21 فبراير 1937.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستعرض مقوماتها الاستثمارية في لندن
الشرطة البريطانية: الحريق أمام المسجد "جريمة كراهية"
المصدر: وكالات
بريطانيا
كاتبة
آخر الأخبار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
علوم الدار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
اليوم 14:46
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©