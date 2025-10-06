وفاة الكاتبة البريطانية جيلي كوبر عن 88 عاماً

توفيت الكاتبة البريطانية جيلي كوبر، عن عمر يناهز 88 عاما، حسبما أعلنت وكيلتها وعائلتها الاثنين.

وذكر الإعلام البريطاني بأن الكاتبة التي ألّفت سلسلة روايات رومانسية تعرف بـ"ذي روتشاير كرونيكلز" توفيت بعدما سقطت الأحد.

وذكرت شبكة "بي بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام أن كوبر سقطت أرضا. وأفاد ابناها فيلكس وإميلي بأن وفاتها "غير المتوقعة جاءت صادمة تماما".

وقالا في بيان "نحن فخوران بكل ما حققته في حياتها ولا يمكننا تخيّل الحياة من دون ابتسامتها المعدية وضحكاتها التي تملأ المكان".

وُلدت كوبر باسم جيل ساليت بتاريخ 21 فبراير 1937.



