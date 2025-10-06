الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم دورة تدريبية حول الوثائق

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية، حول إجراءات وآليات تحويل الوثائق غير النشطة داخليا في الجهة الحكومية (من الوحدة التنظيمية المنشئة للوثائق إلى وحدة الوثائق)، والوثائق التاريخية (من الجهات الحكومية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية)، وتأتي هذه الدورة استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية لفائدة الجهات الحكومية الاتحادية.

استعرضت الدورة التدريبية التي قدمها أحمد موجب خبير الأرشفة في الأرشيف والمكتبة الوطنية - الأدوات القانونية التي تتمثل بمواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والمقاييس الدولية ISO، والتي يتم الاعتماد عليها في تنفيذ الإجراء بشكل صحيح.



أبرز الأهداف

حددت الدورة أبرز الأهداف المنشودة من عملية تحويل الوثائق، وهي: نقل الوثائق غير النشطة من أماكن نشأتها، وحفظها في ظروف مناسبة في مخازن مخصصة بالجهة لهذا الغرض. وحددت أيضاً مسؤولية كل طرف في عملية تحويل الوثائق. وتضافر الجانب النظري مع الجانب العملي في الدورة، حيث قدم خبير الأرشفة شرحاً مفصلاً عن إجراءات التحويل.



تحويل الوثائق

أكد المحاضر أن مرحلة تحويل الوثائق من الجهات الحكومية تكون في المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، حيث يتم تحويلها إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتم التدقيق عليها ثم يقوم المختصون بترميم الوثائق المتضررة أو المشرفة على التلف، لافتاً إلى أهمية التوعية بالأساليب الصحيحة في حفظ ذاكرة الوطن حفاظاً عليها من الهدر والضياع.

واستعرضت الدورة التدريبية بالتفصيل وبالصور التوضيحية لجدول تحويل الوثائق وكيفية تعبئته، والمراحل التي تمر بها عملية التحويل، ومتطلباتها، والبيانات التفصيلية المطلوبة لاسترجاعها في حال الحاجة من طرف متخذي القرار أو الموظفين أو الباحثين.