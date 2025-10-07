الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم
7 أكتوبر 2025 08:23

من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام، على أن يصدر القرار في موعد لا يتوقع أن يكون قبل الساعة 11:45 صباحاً بالتوقيت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش).

وكانت الجائزة العام الماضي قد منحت للأميركي جون هوفيلد والبريطاني الكندي جيفري هينتون، تقديراً لإسهاماتهما الريادية التي أرست الأسس لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.

تمنح جوائز نوبل وفقاً لوصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل (1896-1833)، الذي أوصى بأن تمنح الجوائز لمن قدموا "أعظم فائدة للبشرية". وكانت الفيزياء أولى الفئات التي وردت في وصيته.

أخبار ذات صلة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الطب

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولار أميركي). وإذا تقاسم أكثر من فائز الجائزة، تقسم القيمة المالية بينهم، إذ يمكن أن تمنح الجائزة لثلاثة أشخاص كحد أقصى، وهو أمر شائع في المجالات العلمية التي تتطلب عملا جماعياً أو بحثياً مشتركاً.

ويوم الاثنين، منحت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا جائزة نوبل في الطب لعام 2025 للأميركيين ماري برونكو وفريد رامزديل، والياباني شيمون ساكاجوتشي، تقديراً لاكتشافاتهم المتعلقة بكيفية تنظيم الجسم لاستجاباته المناعية. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في مجالات الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد خلال الأيام المقبلة. 

المصدر: وكالات
جائزة نوبل
الفيزياء
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©