الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم

من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام، على أن يصدر القرار في موعد لا يتوقع أن يكون قبل الساعة 11:45 صباحاً بالتوقيت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش).

وكانت الجائزة العام الماضي قد منحت للأميركي جون هوفيلد والبريطاني الكندي جيفري هينتون، تقديراً لإسهاماتهما الريادية التي أرست الأسس لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.

تمنح جوائز نوبل وفقاً لوصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل (1896-1833)، الذي أوصى بأن تمنح الجوائز لمن قدموا "أعظم فائدة للبشرية". وكانت الفيزياء أولى الفئات التي وردت في وصيته.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولار أميركي). وإذا تقاسم أكثر من فائز الجائزة، تقسم القيمة المالية بينهم، إذ يمكن أن تمنح الجائزة لثلاثة أشخاص كحد أقصى، وهو أمر شائع في المجالات العلمية التي تتطلب عملا جماعياً أو بحثياً مشتركاً.

ويوم الاثنين، منحت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا جائزة نوبل في الطب لعام 2025 للأميركيين ماري برونكو وفريد رامزديل، والياباني شيمون ساكاجوتشي، تقديراً لاكتشافاتهم المتعلقة بكيفية تنظيم الجسم لاستجاباته المناعية. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في مجالات الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد خلال الأيام المقبلة.