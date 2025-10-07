خواتم التميز.. إنستجرام تطلق برنامجًا لتكريم صناع المحتوى القصير

أعلنت منصة "إنستجرام" عن إطلاق برنامج جوائز جديد يهدف إلى تكريم 25 مبدعًا عالميًا سيحصلون على خاتم ذهبي مخصص الأسبوع المقبل، ضمن خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على المبدعين الذين يغيرون الثقافة ويكسرون الحواجز في المحتوى الرقمي.





جوائز رمزية فريدة



سيتلقى الفائزون خاتمًا ماديًا مصممًا خصيصًا من المصممة الإنجليزية غريس ويلز بونر، بالإضافة إلى خاتم ذهبي رقمي يظهر على ملفاتهم الشخصية في إنستجرام. كما سيكون لديهم إمكانية تصميم زر "إعجاب" مخصص يظهر عند الإعجاب بالمنشورات. ومن اللافت أن الجوائز لن تتضمن أي مكافأة مالية، ما يجعلها جائزة رمزية بحتة.





ويأتي البرنامج الجديد في وقت شهدت فيه شركة Meta تقليص برامج الدفع للمبدعين خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إيقاف برنامج الدفع مقابل الإعلانات على الملفات الشخصية لعام 2024، وإيقاف مكافآت Reels في 2023، وأيضًا إنهاء المكافآت التسويقية التابعة في 2022.

ووفقاً لـ "تك كرانش" أكدت إنستجرام أن الجوائز تهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين الذين لا يخشون المخاطرة الإبداعية ويبتكرون بطريقتهم الخاصة، ومن يجمعون الناس من خلال إبداعاتهم ويستحقون التقدير، في محاولة لتقديم نموذج رمزي يشبه جوائز الأوسكار للمحتوى الرقمي، دون إقامة مراسم تقليدية.







