إطلاق «ضيّ دبي» 12 نوفمبر المقبل

دبي (وام)

أعلنت مدينة إكسبو دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تنظيم الدورة الثانية من معرض «ضيّ دبي» الفني، الذي يقام في ساحة الوصل من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة سبعة فنانين إماراتيين من ثلاثة أجيال مختلفة، تحت عنوان «تأثير الضوء على الحياة»، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية، وتعزيز مكانة دبي حاضنة للفن والإبداع.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي والقيم الفني لمعرض «ضيّ دبي»: «إنّ التنوع المذهل لأعمال الفنانين الذين نتعاون معهم في الدورة الثانية من معرض ضيّ دبي يعكس غنى وثراء دولة الإمارات العربية المتحدة بالمواهب الفنية الإبداعية، فقد اخترنا هذا العام سبعة فنانين إماراتيين لكلٍّ منهم رؤيته الخاصة في تأثير الضوء على حياتنا، وذلك من خلال أعمال فنية تتنوع في تأثيرها لتعكس تطلعات الأمة الإماراتية».

وأضافت: «إنَّ إبداعهم اللامحدود وذكاءهم ورؤيتهم الإبداعية تجسّد روح دبي المشرقة، تلك المدينة التي تتحقق فيها أكثر الأحلام طموحاً، وفي الوقت نفسه، تتضافر أعمالهم الفنية المستمدة من تجاربهم الشخصية بانسجامٍ في سيمفونيةٍ من السرديات المشتركة التي تمتد عبر الذاكرة والثقافة والروابط، لتجمع الناس من جميع الخلفيات في احتفالٍ بالضوء والحياة في ساحة الوصل، قلب مدينة إكسبو دبي».

ويشارك في المعرض الفنانون الإماراتيون، فاطمة لوتاه، محمد كاظم، علياء بن عمير، خالد البنّا، الزينة لوتاه، أحمد العريف، وحصّة الكندي، حيث يقدم كلٌّ منهم رؤية فنية خاصة حول علاقة الضوء بالحياة والثقافة والهوية الإماراتية، وتُجسد أعمالهم المشتركة تفاعلاً بين الفنون البصرية والمفاهيم التجريبية والتصميم المعماري، لتسهم في رسم مشهد فني إماراتي متكامل يحتفي بالضوء كمصدر إلهام ورمز للحياة والإبداع.