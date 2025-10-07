الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

70 عملاً فنياً متنوعاً ضمها معرض «في حب القائد والإنسان» بدبي

محمد المر وبلال البدور ومحمد العلماء وعلي عبيد الهاملي ومحمد المزروعي خلال جولتهم بالمعرض (من المصدر)
8 أكتوبر 2025 01:10

دبي (وام)

نظمت ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع مؤسسة «إتش آند إل 71 آرت جاليري»، معرضاً فنياً بعنوان «في حب القائد والإنسان»، ضم مجموعة من المقتنيات الخاصة بالدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، وذلك بحضور معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وعدد من أعضاء المجلس والمثقفين والفنانين.
استعرض المعرض أكثر من 70 عملاً فنياً متنوعاً بين لوحات فنية وخطوط عربية ومقتنيات تاريخية نادرة، تعبّر عن محبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجسد رؤيته وإنسانيته وإسهاماته في تطوير الفكر والقيادة والإبداع.
ضم المعرض 21 لوحة مزخرفة لقصائد مهداة إلى سموه، و33 لوحة فنية مرسومة لسموه والشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، وأنجاله، إلى جانب لوحات للخيول والصقور ومسكوكات وطوابع وميداليات تحمل صور سموه، فيما خُصص ركن لكتب سموه، وكتب الدكتور العلماء التي تناولت قصائد وتغريدات سموه.
وأعرب الدكتور العلماء عن سعادته بعرض مقتنياته التي تعبّر عن حب القائد والإنسان، فيما أكد معالي محمد المر أن المعرض يضم أعمالاً نادرة تستحق كل منها معرضاً خاصاً، مشيداً بروح التعاون بين المؤسسات الثقافية والفنانين في إبراز القيم الوطنية والإنسانية.

ندوة الثقافة والعلوم
الإمارات
دبي
محمد بن راشد
راشد بن سعيد
