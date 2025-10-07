الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

200 عنوان في جناح «أبوظبي للتراث» بمعرض الرياض الدولي للكتاب

7 أكتوبر 2025 23:28
7 أكتوبر 2025 23:28

الرياض (وام)
يحظى جناح هيئة أبوظبي للتراث في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار «الرياض تقرأ»، بإقبال لافت من الزوار والمهتمين بالأدب والتراث.
ويضم جناح الهيئة نحو 200 عنوان من الإصدارات الأدبية والتراثية، التي تسلط الضوء على جهود الهيئة في رفد المكتبة العربية بإنتاج نوعي في مجالات الشعر والبحوث التراثية والأدبية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً فاعلاً في نشر المعرفة وصون الموروث الثقافي العربي. ويعرف الجناح زوار المعرض، الذي يستمر حتى 11 أكتوبر في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالعاصمة الرياض، بعدد من الإصدارات الجديدة لكتاب وشعراء سعوديين، تعكس عمق التبادل الثقافي بين البلدين. وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للتراث ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات الأدب والتراث، وتعزيز حضورها في المحافل الثقافية العربية والدولية، تأكيداً على دورها الريادي في صون الموروث الإماراتي والعربي، ودعم الإبداع الأدبي وتوثيق الشعر النبطي بوصفه مكوناً أصيلاً من الهوية الثقافية المشتركة.
 

أبوظبي للتراث
