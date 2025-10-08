الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

تسلا تكشف عن سيارتين منخفضتي التكلفة

تسلا تكشف عن سيارتين منخفضتي التكلفة
8 أكتوبر 2025 09:05

كشفت شركة تسلا ،الثلاثاء، عن إصدارين أقل سعراً لاثنتين من سياراتها الكهربائية سعياً إلى وضع حد لتراجع المبيعات وحصتها في السوق وسط ارتفاع المنافسة.

وطرحت الشركة سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (موديل واي) الأكثر مبيعاً بسعر 39990 دولاراً وسيارتها السيدان (موديل 3) مقابل 36990 دولاراً.
وانخفضت أسهم تسلا أربعة بالمئة قبل إغلاق وول ستريت بفترة وجيزة.


ويمكن أن يسير كلا الإصدارين، اللذين يُطلق عليهما اسم (ستاندرد)، 516 كيلومتراً في الشحنة الواحدة ويقل تسارعهما عن الإصدارات الحالية الأعلى التي يطلق عليها اسم (بريميوم). وأظهر موقع تسلا الإلكتروني أن من الممكن طلب الإصدارين على الفور ومن المزمع بدء تسليم السيارتين بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 في كثير من المواقع.

ولا يتوفر في الإصدارين القياسيين نظام التوجيه التلقائي (أوتوستير)، وهو نظام مساعدة السائق من تسلا، أو شاشات تعمل باللمس للركاب في الخلف.

المصدر: وكالات
