الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

علماء: الكبريت القمري لا يشبه نظيره الأرضي

علماء: الكبريت القمري لا يشبه نظيره الأرضي
8 أكتوبر 2025 11:43

اكتشف علماء أميركيون أن التركيب النظائري للكبريت في عينات من وادي توروس- ليترو القمري، يختلف عن نظيره الموجود على الأرض.
وساعد التركيب النظائري للعينات التي قام العلماء بتحليلها على تحديد منشأ الصخور؛ إذ كان التشابه في نظائر الأوكسجين بين الأرض والقمر معروفاً منذ فترة طويلة، غير أن الوضع مع الكبريت كان مختلفا.
وعندما أنجز رواد الفضاء الأميركيون مهمة "أبولو" الأخيرة عام 1972، جرى ختم جزء من تربة القمر والحفاظ عليه على أمل أن يتمكن الباحثون المستقبليون من استخدام أجهزة أكثر تطورا لدراسته وتحقيق اكتشافات جديدة، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ قام العالم الجيوكيميائي جيمس داي، بدراسة عينات التربة القمرية باستخدام مطيافية الكتلة الأيونية الثانوية، وهي تقنية لم تكن متاحة عام 1972، وكشف من خلالها عن اختلافات كبيرة.

وقدم داي، تفسيرين محتملين لوجود الكبريت غير الطبيعي على القمر، يفترض الأول أن يكون هذا الكبريت عائدا إلى بقايا العمليات الكيميائية التي حدثت على القمر في مراحله المبكرة، حيث تُرصد تركيزات منخفضة من النظير "³³S" عندما يتفاعل الكبريت مع الضوء فوق البنفسجي في غلاف جوي رقيق بصريا، وربما كان لهذا الغلاف وجود قصير الأمد في بداية تاريخ قمرنا، بينما يفترض التفسير الثاني أن يكون الكبريت غير الطبيعي قد بقي من تشكّل القمر نفسه بعد اصطدام الأرض بالكوكب الأولي "ثيا"؛ إذ قد يكون الأخير احتوى على تركيب نظائري فريد للكبريت.

ووفقا لجيمس داي، فإن البيانات الحالية غير كافية للتمييز بين التفسيرين؛ إذ لا بد من الحصول على عينات إضافية من المريخ وأجرام سماوية أخرى.وسيسهم فهم توزيع البصمات النظيرية في توضيح كيفية تشكّل النظام الشمسي.

 

أخبار ذات صلة
الصين تختبر كلاباً آلية استعداداً لرحلة إلى القمر
ناسا تخطط لبناء قرية على سطح القمر بحلول سنة 2035
المصدر: وام
القمر
سطح القمر
الكبريت
آخر الأخبار
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
الرياضة
ريال مدريد يشعل الانتقالات مبكراً بالتفكير في «تشيما» و«باز»
اليوم 14:42
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©