الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اليوم.. الإعلان عن الفائز بنوبل للآداب

من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذا العام اليوم في ستوكهولم
9 أكتوبر 2025 08:30

من المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذا العام اليوم الخميس في ستوكهولم. وكانت الأكاديمية السويدية قد اختارت العام الماضي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج.
وفاز الكاتب المسرحي المؤلف النرويجي يون فوسه في 2023، والكاتبة الفرنسية آني إرنو عام 2022. ومن المقرر أن تكشف الأكاديمية عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2025 حوالي الساعة 1300 بعد الظهر بتوقيت ستوكهولم (1100 بتوقيت جرينتش).
وتعد جائزة الآداب هي الجائزة الرابعة التي يعلن عنها كل عام، بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء. أما جائزة السلام، فسيتم الإعلان عنها غدا الجمعة في أوسلو، وهي الجائزة الوحيدة التي لا تقدم في ستوكهولم.

وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الاثنين بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية. وتبلغ قيمة كل جائزة نوبل هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 1ر1 مليون دولار). وسيتم تسليم الجوائز رسمياً للفائزين في حفل يقام في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة المخترع السويدي ومؤسس مؤسسة نوبل ألفريد نوبل.

أخبار ذات صلة
الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل في الأدب
الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء اليوم
المصدر: وكالات
نوبل للآداب
الآداب
جائزة نوبل
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©