"أبوظبي للمخطوطات"".. صون وحماية للتراث الثقافي العربي

تنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة ماكغيل – كندا مؤتمر ومعرض أبوظبي الرابع للمخطوطات، يومي 8 و9 أكتوبر 2025، في المجمّع الثقافي.

يجمع المؤتمر في كل دورة عدداً من الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بالمخطوطات العربية في مجالات النصوص الجغرافية والأدبية، بهدف حفظ التراث. وفي دورة عام 2025، يستضيف المؤتمر نخبة من المتخصصين في تاريخ الفن، ودراسات المخطوطات الإسلامية والعربية، وحفظ التراث الثقافي، والعلوم الإنسانية الرقمية لتسلّيط الضوء على «جماليات الفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية - الإرث الفني وتأثيراته المعاصرة»، ومناقشة الأهمية الجمالية والثقافية والتاريخية الدقيقة للفنون البصرية المخطوطة، وتأثيرها على التعبير الفني المعاصر.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُعد مؤتمر ومعرض أبوظبي الرابع للمخطوطات ركيزة أساسية في مهمتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى الحفاظ على التراث العربي، وتعزيز حضوره لضمان استدامته. وبالتعاون مع جامعة ماكغيل، واستضافتنا لنخبة من الخبراء والعلماء والطلاب والمهتمين من جميع أنحاء العالم، نحن ملتزمون بتوفير منصة مثالية لهم لتوسيع آفاقهم والتفاعل مع نظرائهم من المتخصصين والأكاديميين. ومن خلال جمع كبار الباحثين مع الأجيال الأكاديمية الناشئة، نسعى إلى إرساء حوارات ملهمة، وتحفيز الجيل المقبل ليكون بدوره حامياً لتراثنا، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي والفكري والتميّز الأكاديمي».

وبالتزامن مع أعمال المؤتمر، تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجامعة ماكغيل - كندا المعرض العالمي المتنقل «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية»، الذي يحتفي بثراء وجمال وتأثير تراث المخطوط العربي والإسلامي على المستوى العالمي.

ويستمد الطلبة المشاركون في البرامج والأنشطة المصاحبة إلهامهم من هذا المعرض، ما يعزز من روح الابتكار والإبداع. لتشكل هذه المبادرات مجتمعةً منصة متكاملة تربط بين الخبراء والفنانين وطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فترسخ حواراً ديناميكياً متعدد التخصصات بين الأجيال.

ويُجسد تنظيم هذا المؤتمر والمعرض المُصاحب له والعديد من المبادرات الثقافية والأكاديمية الدور الريادي الذي تضطلع به دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في حماية التراث الثقافي العربي وصونه والترويج له، إضافة إلى إبراز القيمة الجمالية والثقافية للمخطوطات العربية والإسلامية، وأهميتها المعاصرة على الساحة العالمية، والإسهام في دفع جهود بناء القدرات وتعزيز البحث الأكاديمي.