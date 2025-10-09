«الشارقة للكتاب 2025» يجمع 118 دولة

الشارقة (الاتحاد)



رافعاً شعار «بينك وبين الكتاب»، يجمع معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 44 هذا العام 118 دولة من حول العالم في مكان واحد، يمثلها أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً، يقدمون ملايين العناوين والمؤلفات بمختلف لغات العالم، ويستضيف - على مدار 12 يوماً من 5 - 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

وكشف المعرض الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» عن جديد فعالياته لهذا العام، إذ سيكون الزوار على موعد مع أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب» التي تعقد 24 جلسة تفاعلية يقودها مؤثرون وخبراء في الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا، متجر «صيدلة الشعر» لتقديم «وصفات شعرية» مخصصة للزوار، إضافة إلى محطة الحديث الصوتي «بودكاست» التي تستضيف برامج عربية شهيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وعُمان.



ضيف الشرف

يمنح المعرض هذا العام زواره فرصة السفر إلى الجمهورية اليونانية، والاطلاع على تاريخها وجمال فنونها وعمرانها، وما قدمته تاريخياً للفكر والفلسفة الإنسانية، إذ يحتفي باليونان ضيفَ شرف دورته الرابعة والأربعين، مستضيفاً 58 دار نشر ومؤسسة ثقافية يونانية، ومقدماً برنامجاً ثقافياً متنوعاً، يشارك فيه نخبة من أبرز الكتّاب والشعراء والمترجمين والمسرحيين.

ويقدّم المعرض لعشّاق الأدب الغامض تجربة فريدة، حيث يستضيف النسخة الرابعة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر، بمشاركة نخبة من الكتاب والمتخصصين في أدب الغموض والجريمة، ويتيح المهرجان لجمهور المعرض فرصة الغوص في عوالم السرد المشوّق عبر جلسات حوارية وورش تفاعلية تكشف أسرار بناء الحبكة والإثارة في الأدب المعاصر.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وتحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، وباناجيوتيس كوجيو، القائم بأعمال السفارة اليونانية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد العميمي، المدير العام بالوكالة – الإمارات الشمالية لشركة «إي آند الإمارات»، وخولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور جمع من الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية.

أكد أحمد بن ركاض العامري، أن الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدوليِّ للكتاب، تنطلق تحت شعار «بينك وبين الكتاب» احتفاء بحالة التفاعل بين القارئ والكلمة، حين يتحوّل الكتاب إلى مرآة يرى القارئ فيها نفسه، ويجد في كل قراءة جديدة صورة مختلفة لذاته.

وقال العامري: «يقف معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام شاهداً على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد أن الكتاب هو الفضاء الأرحب الذي تلتقي فيه الثقافات والحضارات، وتتبادل المعارف والخبرات، واليوم يواصل مشروعه برؤية متجددة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي أخذت على عاتقها مهمة تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة المعرفة، وإطلاق مبادرات تدعم حضور الكتاب العربي على الساحة الدولية».